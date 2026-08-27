Pelea de periodistas: Feinmann criticó a Carlos Pagni por una entrevista “astral”

Eduardo Feinmann apuntó contra Carlos Pagni por la entrevista que el conductor de Odisea le hizo a Victoria Tolosa Paz en LN+. Durante un pase televisivo, interpretó la conversación como un intento de reposicionar a una parte del peronismo y abrió su crítica con una pregunta irónica: “¿Qué hay, un operativo lavandina?”.

“Para cierto sector del peronismo. Para salvarlo. Intenta despegarse, como pueda y como sepa, del kirchnerismo”, planteó Feinmann. Luego remató: “Lavandina, blanquearlo del kirchnerismo. Sacarle las manchas kirchneristas”.

La entrevista se había emitido el lunes 24 de agosto. Allí, la diputada de Unión por la Patria habló de la falta de conducción en el PJ, defendió las PASO y ensayó una autocrítica por el fracaso del Frente de Todos. También aseguró que percibe “un hartazgo grande” con el gobierno de Javier Milei y cuestionó su política económica.

El pasaje que encendió a Feinmann fue el dedicado a la astrología. Tolosa Paz afirmó que los países tienen carta astral y definió a la Argentina como Cáncer con ascendente en Libra, a partir del 9 de julio de 1816 al mediodía. La dirigente vinculó esa configuración con el “péndulo” económico y emocional del país. Su padre es astrólogo, una influencia que ya había mencionado. Pagni escuchó la explicación astral.

“Tolosa Paz, ayer. Veinte minutos en el programa de Pagni. En un operativo lavandina impresionante”, lanzó Feinmann. Después ironizó: “Diciendo que Argentina es Cáncer, ascendente en Libra, no sé qué historia, ¿no? Porque nació el 9 de julio al mediodía. Si este es el programa de gobierno, me encanta”.

El conductor elevó el tono cuando imaginó una futura visita de la legisladora a su propio ciclo. “Si un día tiene ganas de venir acá, a Tolosa Paz hablamos de sus actos de corrupción. De política, ¿no? Y de temas judiciales, no de astrología”, sostuvo. No precisó en ese tramo a qué hechos o expedientes se refería ni aportó elementos para respaldar esa acusación.

El cierre fue todavía más filoso: “¿Para preguntarle del papá astrólogo y ella hablar de...? Es una vergüenza, me parece a mí. ¿Qué es eso?”. Aunque la charla de Pagni abordó asuntos políticos, legislativos y económicos, el recorte astral se viralizó y terminó desplazando al resto de la entrevista. La embestida expuso una disputa sobre cómo entrevistar y qué preguntar, pero quedó, por ahora, sin una respuesta pública de Pagni.