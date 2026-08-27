Marta Fort discrimina a Luck Ra: "Es un villero que canta"

La separación de Luck Ra y La Joaqui, una de las parejas más populares de la música urbana argentina, sumó un nuevo capítulo luego de las explosivas declaraciones de Marta Fort, quien salió públicamente a defender a la cantante y lanzó una durísima crítica contra el artista cordobés. La hija de Ricardo Fort no solo tomó partido en medio de los rumores de una supuesta tercera en discordia, sino que además utilizó una frase que generó un fuerte rechazo en las redes sociales al definir al cantante como “un villero que canta”, comentario que desató un intenso debate sobre el clasismo, los prejuicios y la figura del intérprete de cuarteto y pop urbano.

La polémica surgió durante el estreno de Fort Night Show, el programa de streaming que Marta Fort comenzó a conducir en Blender. Fiel al estilo descontracturado del ciclo, la influencer opinó sobre distintas noticias del espectáculo y uno de los primeros temas fue la ruptura sentimental entre La Joaqui y Luck Ra, que sorprendió a sus seguidores después de casi dos años de relación. Desde el comienzo de la conversación dejó en claro que simpatiza con la cantante bonaerense y aseguró que siente un gran cariño por ella, antes de cargar contra el músico cordobés.

A continuación llegó la frase que provocó la mayor repercusión. Marta Fort sostuvo: “El chabón es un cantante, o sea, todos los cantantes son gatos”, utilizando un término coloquial para insinuar que los músicos suelen ser infieles. Luego agregó la declaración que rápidamente se viralizó en X, Instagram y TikTok: “Yo a La Joaqui la quiero un montón, pero el flaco es un villero que canta y ella es una mina enamorada”.

Fort continuó profundizando su postura y generalizó su comentario hacia otros artistas de la música popular. “Díganme los casos de los villeros que cantan que no fueron infieles. Todos. Si se ponen a pensar, todos los villeros que cantan fueron infieles. ¿O me equivoco?”, expresó durante el programa. Esa afirmación fue la que despertó mayores cuestionamientos, ya que numerosos usuarios consideraron que utilizó un estereotipo discriminatorio para referirse a los músicos provenientes de sectores populares.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción en redes sociales. Mientras algunos seguidores de La Joaqui respaldaron a Marta Fort por considerar que defendió a la cantante en medio de la separación, otros usuarios cuestionaron el tono clasista de sus palabras y remarcaron que Luck Ra ni siquiera proviene de una villa. También hubo quienes señalaron que la hija de Ricardo Fort recurrió a prejuicios sociales para describir al artista y que sus dichos reproducían una estigmatización hacia quienes tienen origen humilde o desarrollan su carrera dentro de la música popular.

El escándalo se produjo además porque la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui ya venía rodeada de rumores. Durante los días previos comenzó a circular en redes sociales la versión de que Tuli Acosta, amiga del cantante cordobés, habría sido la tercera en discordia. Tanto Luck Ra como Tuli Acosta desmintieron públicamente esos rumores y negaron cualquier relación sentimental, pero las especulaciones continuaron alimentando el debate entre los seguidores de ambos artistas. En ese contexto, las declaraciones de Fort potenciaron todavía más la repercusión mediática de la separación.

Luck Ra, cuyo nombre real es Juan Facundo Almenara Ordóñez, nació el 20 de febrero de 1999 en la ciudad de Córdoba y creció en el barrio Marqués de Sobremonte, en la zona norte de la capital provincial. A diferencia de la caracterización realizada por la influencer en el streaming, el cantante ha contado en distintas entrevistas que proviene de una familia de clase trabajadora cordobesa y que pasó su infancia en un entorno completamente alejado del ambiente artístico. Su padre trabajó durante años como empleado y su madre desempeñó distintas actividades para sostener económicamente al hogar, mientras él cursó sus estudios en el colegio García Faure, en el barrio Alta Córdoba.

Antes de convertirse en cantante, Luck Ra soñaba con ser futbolista. Durante su adolescencia jugó en clubes barriales y aspiraba a desarrollar una carrera deportiva, pero una lesión en las rodillas cambió completamente sus planes. Ese episodio fue determinante para acercarlo a la música. El propio artista relató que descubrió su pasión luego de jugar al videojuego Guitar Hero, experiencia que despertó su interés por aprender guitarra y comenzar a tocar canciones de bandas internacionales. Entre sus influencias musicales de juventud mencionó a Red Hot Chili Peppers, Manu Chao y distintos grupos de rock argentino.

En el plano personal, Luck Ra confirmó su relación con La Joaqui durante 2024. La historia de amor se volvió muy popular porque ambos compartían constantemente momentos de su vida cotidiana en redes sociales, colaboraciones musicales y apariciones públicas. Incluso durante La Voz Argentina, La Joaqui participó como asesora del equipo liderado por Luck Ra en la etapa de las batallas, fortaleciendo la imagen de la pareja dentro del programa. Durante meses hablaron públicamente de planes a futuro y mostraron una relación muy consolidada.

La separación, sin embargo, sorprendió al ambiente artístico y dio lugar a múltiples especulaciones sobre los motivos del distanciamiento. Ninguno de los dos confirmó públicamente una infidelidad ni responsabilizó al otro por la ruptura, aunque los rumores sobre terceras personas dominaron las conversaciones en redes sociales y programas de espectáculos. Fue precisamente en ese contexto cuando Marta Fort decidió intervenir con una defensa explícita de La Joaqui y una serie de comentarios que terminaron eclipsando incluso la propia noticia de la separación.