El conflicto entre Tini Stoessel y su padre por el manejo económica de su carrera

La relación profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa la crisis más profunda desde el comienzo de la carrera de la cantante. Después de quince años de representación ininterrumpida, la artista decidió poner fin al vínculo contractual con quien fue el arquitecto de su desarrollo artístico desde sus primeros pasos en televisión hasta su consolidación como una de las figuras más exitosas del pop latino.

La ruptura no sólo abrió un conflicto familiar, sino también una disputa económica y judicial por el control de un patrimonio multimillonario generado durante toda su trayectoria artística. Según trascendió a partir de una auditoría encargada por la propia cantante, Tini sostiene que no tiene acceso ni control sobre gran parte de las ganancias producidas por su trabajo y que los derechos económicos de su carrera quedaron administrados por sociedades controladas por su padre y por su hermano Francisco Stoessel.

De acuerdo con la información difundida por el entorno de la artista, la desvinculación profesional se produjo aproximadamente tres meses atrás, por decisión de Tini, quien buscó asumir un manejo más directo de su carrera y de sus finanzas personales. Esa decisión dio origen a una revisión integral de la estructura jurídica y contable que administró durante quince años los ingresos provenientes de conciertos, contratos publicitarios, derechos de imagen, regalías musicales y acuerdos internacionales.

El episodio que terminó de detonar el escándalo ocurrió durante un viaje de la cantante al exterior y tuvo como protagonista un objeto de lujo: una cartera. Según reconstruyeron distintas fuentes cercanas a la interprete de "Miénteme", la vocalista intentó comprar una cartera valuada en 2.500 euros utilizando una de sus tarjetas de crédito. La operación fue rechazada porque la tarjeta tenía un límite mensual de 5.000 dólares establecido por la administración financiera de sus cuentas. La situación sorprendió a la cantante, que desconocía la existencia de ese tope y creyó que disponía libremente del dinero generado por su carrera.

La auditoría solicitada por Tini reveló una estructura societaria mucho más compleja de la que la cantante conocía. Según el relevamiento realizado por sus abogados y especialistas contables, los derechos económicos vinculados con su carrera artística y con su imagen comercial se encuentran concentrados en distintas sociedades argentinas y extranjeras en las que la artista no posee participación accionaria ni facultades para administrar cuentas bancarias.

La principal empresa señalada es QVT Management, radicada en Estados Unidos, encargada de gestionar contratos publicitarios, acuerdos comerciales y parte de los ingresos internacionales derivados de la explotación de la marca Tini Stoessel. De acuerdo con la auditoría, los socios mayoritarios y administradores de esas compañías son Alejandro Stoessel y Francisco Stoessel.

El informe sostiene además que la cantante no figura como beneficiaria directa de las utilidades distribuidas por esas sociedades y que tampoco aparece autorizada para realizar movimientos sobre las cuentas bancarias donde se depositan los ingresos generados por su actividad profesional. Según los documentos revisados, Tini solamente contaba con una cuenta bancaria de titularidad exclusiva a la que recién pudo acceder plenamente en junio de 2026 mediante la intervención de sus abogados.

Otro de los puntos más delicados de la auditoría es la forma en que la artista facturó durante los últimos años. El estudio concluyó que Tini emitía facturas por prestaciones de servicios artísticos de manera esporádica y, en muchos casos, siguiendo indicaciones de la estructura empresarial administrada por su padre. Los especialistas que participaron de la revisión sostienen que los montos percibidos personalmente por la cantante durante 2025 no guardan relación con los ingresos obtenidos por las sociedades que firmaban los contratos comerciales y discográficos.

La diferencia entre los ingresos generados por la artista y el dinero que habría recibido personalmente es uno de los elementos que más impacto produjo en el caso. Las cifras difundidas indican que el patrimonio acumulado por Tini a lo largo de su carrera rondaría los 70 millones de dólares, mientras que solamente la gira FUTTTURA habría generado ingresos cercanos a 43 millones de dólares en el último año. Sin embargo, la auditoría sostiene que la cantante habría recibido alrededor de 300.000 dólares por ese período, una suma considerada desproporcionada frente a la facturación total de las compañías que explotaron comercialmente el tour.

La relación contractual entre Alejandro Stoessel y su hija se remonta al comienzo de la carrera artística de Tini. Cuando la cantante era menor de edad, su padre asumió la representación integral de sus actividades profesionales. Fue él quien negoció su participación en Violetta, la serie de Disney que la convirtió en un fenómeno internacional, y posteriormente encabezó las negociaciones de sus contratos discográficos, giras internacionales, campañas publicitarias y acuerdos con marcas de alcance global. Durante esos quince años, Alejandro Stoessel actuó como representante, apoderado y administrador de las sociedades vinculadas a la carrera de la artista.

Según la auditoría, esa estructura jurídica fue creada y administrada exclusivamente por Alejandro Stoessel. En algunos contratos, la cantante firmó autorizaciones para que determinadas empresas intervinieran en la gestión de sus ingresos, pero lo hizo confiando en su padre y sin conocer en detalle el alcance patrimonial de esos documentos. Los abogados de la artista sostienen que esas firmas nunca implicaron una cesión definitiva de sus derechos de imagen, de explotación comercial o de propiedad intelectual.

Frente a ese escenario, Tini ordenó una auditoría financiera, contable y societaria integral sobre todas las empresas vinculadas con su carrera artística. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero generado durante quince años, identificar qué sociedades percibieron los ingresos, quiénes fueron sus beneficiarios y qué participación tuvo efectivamente la cantante en cada contrato. La investigación también busca determinar el destino de los derechos económicos derivados de futuros álbumes, regalías musicales y acuerdos comerciales ya firmados.

Entre las medidas analizadas figura una demanda por rendición de cuentas para que el progenitor explique detalladamente cómo administró los ingresos de la cantante durante todo el período contractual. También se estudia la posibilidad de promover acciones civiles por administración patrimonial y por eventuales incumplimientos contractuales si la auditoría confirma que existieron irregularidades en la distribución de utilidades o en la titularidad de los bienes generados por la carrera de la celebridad. Hasta el momento no existe una imputación judicial contra Alejandro Stoessel, pero la documentación reunida por la defensa de Tini será utilizada para definir los pasos legales correspondientes.