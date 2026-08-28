Friday 28 de August, 2026
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POLíTICA | Hoy 17:25

Lilia Lemoine se refirió a un video en el que habla de dinero "bajo la mesa" para la campaña

Un video de 2023 reapareció hoy durante la pelea política. La diputada cuestionó su origen, remitió a un colaborador y negó cualquier maniobra ilegal.

Lilia Lemoine | Foto:CEDOC
Lilia Lemoine | Foto:CEDOC

Un video de la campaña de 2023 volvió a circular como munición en la pelea entre Lilia Lemoine y Gregorio Dalbón. El abogado difundió el recorte y exigió explicaciones por una conversación en la que habla de dinero “bajo la mesa” y menciona a Iván Dubois.

En la cámara oculta, Lemoine dice ante una mujer que había grandes empresas interesadas en aportar a La Libertad Avanza. Al describir el canal formal, alude a montos pequeños y documentación; luego afirma que “todo lo grande va por debajo de la mesa”. También habla de efectivo, de encuentros de empresarios con Javier Milei por unos 2.000 dólares y deriva los aportes mayores a “la gente de Iván Dubois”, presentado como encargado del asunto.

Lilia Lemoine

Lemoine respondió en X que fue llevada engañada a Londres y que la interlocutora resultó pertenecer a una red de espionaje. No aportó pruebas públicas sobre esas dos afirmaciones. Sí reconoció el intercambio y explicó que las consultas por contribuciones las derivaba a Dubois. Según su versión, otra parte de la charla refería a conferencias que Milei daba como economista, no al financiamiento electoral.

La diputada sostuvo que, si hubiera cometido una ilegalidad, ya estaría presa y nunca habría asumido su banca. El argumento es político, no jurídico: la ausencia de condena no demuestra que todos los movimientos hayan sido regulares. Tampoco el recorte prueba que algún aporte se haya concretado, ingresado a la campaña o quedado fuera de los balances.

Lilia Lemoine

Lemoine había impulsado una denuncia para investigar quién pagó el viaje de Malena Galmarini a Barbados en un avión privado. Dalbón respondió desempolvando el archivo; Lemoine cerró su descargo hablando de ese vuelo y acusó a sus adversarios de intentar amedrentarla.

Hasta ahora no aparece una resolución judicial pública que establezca que el video documentó un aporte ilegal. Quedan preguntas concretas: quién grabó la charla, cuál es el material íntegro, qué rol cumplía Dubois y si el dinero aludido tuvo correlato en las cuentas electorales. La réplica de Lemoine explica el contexto que invoca, pero no despeja cada incógnita.

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Franco Guareschi

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