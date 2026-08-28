Comunicación libertaria: la guerra de indirectas entre Santiago Caputo y Oría

El primer round fue administrativo, pero la pelea se volvió simbólica. Después de que el vocero Adrián Ravier admitiera que Santiago Oría asumía la comunicación digital —y luego aclarara que no había cambios formales—, el nuevo reparto quedó expuesto: el cineasta ganó terreno bajo el ala de Karina Milei y Santiago Caputo perdió una pieza central de su poder. Siguió cerca de Milei, pero quedó más lejos del territorio que convirtió al libertarismo en una maquinaria electoral.

Caputo eligió su idioma. En X compartió un mensaje en inglés: “Solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije”. No mencionó a Oría ni a los Milei. Tampoco hacía falta para que dentro de la Casa Rosada se leyera como una advertencia: si el nuevo dispositivo fracasa, él ya había avisado. Cerca de Karina creen que el asesor buscó instalar que la responsabilidad política de la comunicación ya es exclusivamente de Oría y de la secretaria general.

La réplica llegó con una foto. Oría publicó la primera imagen que se tomó con Milei durante el rodaje de Pandenomics, en 2020. “No había poder, ni partido, ni estructura, ni perspectiva de nada”, escribió. Aseguró que no lo mueven “el poder ni la plata” y se presentó como un leal de la primera hora. La antigüedad se convirtió así en credencial moral: el realizador estaba antes de la Presidencia y antes de que Caputo, incorporado después al proyecto, recién en la campaña de 2023.

El debut digital le dio munición al bando desplazado. Una publicación de Oría contra los “pobristas” recibió respuestas de cuentas sospechadas de ser bots que empezaban con la palabra “Reply”. Manu Jove lo señaló; Oría contestó que se trató de una “operación de falsa bandera” para hacerlo quedar mal. No hay prueba pública de que Caputo haya ordenado el troleo, aunque esa hipótesis circuló en la interna.

Jove, coautor con Maia Jastreblansky de El Monje, el libro sobre Caputo, también venía difundiendo el corrimiento del asesor. La coincidencia añadió suspicacias: en el campamento karinista interpretan que el aviso funcionó como un seguro para separar al ex jefe digital de futuros errores.