No apto para lectores impresionables: los insultos de Milei en redes de la última semana

La cuenta de Javier Milei en X volvió a funcionar como una ametralladora. Entre el 17 y el 23 de agosto, el Presidente amplificó 335 mensajes contra la prensa y escribió otros 26. El saldo: 361 publicaciones en siete días, 16 periodistas señalados con nombre y apellido y al menos nueve medios bajo fuego. Hubo “sicarios del micrófono”, “simios”, “imbéciles”, “corruptos”, “ensobrados”, “basura” y, claro, "mierdas humanas", su nuevo clásico.

La semana terminó, pero el raid siguió. El martes 25 publicó 15 tuits y escribió diez veces “mierda” entre las 9.52 y las 12.36. “Mierdas humanas mentirosas”, “soretes”, “mierdas mentirosas con micrófono” y “amontonamiento de mierda” integraron el menú. En otro posteo, los blancos fueron “los pelotudos abanderados de las formas” y “los infradotados de los Saguier”.

El listado creció. El miércoles 26 escribió “periodismo de mierda” al responder una publicación sobre Clarín. Al día siguiente celebró un ataque de Santiago Caputo contra Carlos Pagni con “sacudiendo a mierda humana”. Este viernes volvió a la carga: “mierdas humanas adictos al sobre con micrófonos”, mientras decía “econochantas” y atribuía “muy bajos IQ” a quienes cuestionan sus datos.

Un repaso de los últimos mil reposts visibles de la cuenta, entre el 22 y el 28, muestra la amplificación presidencial. En 25 textos aparece la raíz “mierda”, con 37 menciones; “mierda humana” figura 11 veces. También se cuentan 11 “ensobrados”, 11 “hijos de puta”, ocho variantes de “pelotudo”, seis de “estúpido” y cinco de “basura”. Son palabras ajenas que el jefe de Estado puso ante 4,6 millones de seguidores. Aun así, no fue su récord: en Pascua, tiempo de reflexión, había republicado casi mil ataques en cuatro días.

La ofensiva respondió a noticias sobre morosidad, consumo, empleo y actividad que chocan con el relato oficial. Milei acusa a periodistas y economistas de montar operaciones y respaldó el reclamo de Luis Caputo de una ley que castigue la información que el Gobierno considere falsa. ADEPA contestó: desmentir y cuestionar son legítimos; la agresión degrada el debate público.

FOPEA ya había detectado 16.806 posteos ofensivos entre 113.649 publicaciones presidenciales relevadas hasta septiembre de 2025: el 15,2 por ciento. Esta vez la secuencia condensó la marca de la casa: insultar, repostear a la tropa digital y presentar cualquier objeción como una conspiración. La discusión ya no es sólo sobre modales. Es sobre el uso de la investidura para señalar adversarios y multiplicar el castigo desde la pantalla más poderosa del país.