La extraña comparación que un diputado peronista hizo entre Milei y el profesor Neurus

El debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sumó una inesperada referencia a la televisión argentina. Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria y ex jefe de Gabinete, comparó al presidente Javier Milei con el profesor Neurus, el histórico villano de Las aventuras de Hijitus.

Durante su intervención en la Cámara baja, Rossi recordó al personaje creado por Manuel García Ferré como un científico extravagante dedicado a planear maldades en la ciudad de Trulalá. También citó la frase que lo caracterizaba: “Esto es mío, mío, mío”.

El legislador utilizó esa imagen para criticar el proyecto impulsado por el Gobierno. “El Banco Central es mío, mío, mío”, dijo, y acusó a Milei de querer conservar el control de la entidad aunque pierda las elecciones. Según Rossi, la reforma busca garantizar que las actuales autoridades continúen manejando la política monetaria después de los comicios de 2027.

La crítica se concentró en el nuevo mecanismo para remover al presidente y a los directores del Banco Central. El texto exige un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras. Para el oficialismo, esa mayoría protege la autonomía del organismo frente a los cambios políticos. Para Rossi, en cambio, vuelve casi imposible reemplazar a sus autoridades.

La comparación no quedó sin respuesta. Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza por Mendoza, siguió con el universo de Hijitus y lanzó: “Nosotros tenemos a un profesor y ustedes a Cachavacha”. Sin nombrarla, aludió a Cristina Kirchner mediante la bruja que, junto con Neurus, integraba el grupo de villanos de la serie.

Más allá del cruce, Diputados aprobó la reforma por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, establece como misión central del BCRA preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento directo al Tesoro y limita la distribución de utilidades contables.