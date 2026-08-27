El blooper de Juan Grabois en la sesión de Diputados

El dirigente social y diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, protagonizó uno de los momentos más comentados de la última sesión de la Cámara de Diputados luego de un blooper que quedó registrado por las cámaras oficiales del recinto mientras se desarrollaba el debate sobre un apartamiento del reglamento. La secuencia, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por dirigentes oficialistas, opositores y numerosos usuarios, mostró al referente del Frente Patria Grande conversando de espaldas al estrado en pleno uso de la palabra de la diputada chaqueña Julieta Campos, sin advertir que estaba interrumpiendo visualmente la exposición de la legisladora.

El episodio ocurrió durante el tratamiento de las mociones de apartamiento del reglamento, una instancia previa al debate del temario principal de la sesión, en la que distintos bloques buscaban incorporar proyectos y modificar el orden del día. Mientras Campos exponía desde su banca los argumentos de su bloque ante la Cámara, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el sector donde se encontraba Grabois manteniendo una conversación con otros legisladores que terminaron pidiéndole que se siente en su banco correspondiente.

Grabois permanecía de pie, apoyado sobre una banca y dialogando con otro integrante de Unión por la Patria, gesticulando y sonriendo, mientras Campos continuaba su discurso. La escena llamó la atención porque el dirigente social quedó ubicado justo detrás de la legisladora, ocupando buena parte del cuadro de la transmisión oficial y desviando la atención del discurso que se estaba pronunciando. Recién entonces el dirigente advirtió que estaba siendo enfocado por las cámaras y visiblemente sorprendido, dio un paso hacia un costado y volvió rápidamente a su lugar.

El fragmento se difundió masivamente en la red social X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios compartieron la secuencia acompañada por comentarios irónicos sobre la distracción del diputado. Las publicaciones destacaban que Grabois parecía completamente ajeno al desarrollo del debate y que solo reaccionó cuando advirtió que todos lo estaban mirando. En pocas horas el video acumuló cientos de miles de reproducciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la sesión parlamentaria.

El oficialismo y dirigentes de La Libertad Avanza aprovecharon la viralización para cuestionar la actitud del diputado opositor dentro del recinto. Referentes libertarios compartieron el video señalando que Grabois “ni siquiera prestaba atención al debate” y lo acusaron de mantener conversaciones mientras otros legisladores hacían uso de la palabra. Desde cuentas cercanas al Gobierno también se utilizaron las imágenes para criticar el comportamiento de la oposición durante una sesión que estuvo marcada por fuertes cruces reglamentarios y discusiones entre distintos bloques.

Del otro lado, legisladores y militantes de Unión por la Patria relativizaron el episodio y señalaron que durante las largas sesiones es habitual que diputados mantengan conversaciones informales entre exposiciones o mientras se desarrollan cuestiones de privilegio y mociones reglamentarias. También remarcaron que Grabois se apartó inmediatamente cuando advirtió que estaba obstaculizando el plano de la transmisión. La secuencia volvió a poner de manifiesto cómo las transmisiones oficiales del Congreso y las redes sociales transforman cualquier gesto o descuido dentro del recinto en un episodio de alto impacto político mediático.