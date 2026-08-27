La canción viral en redes que se inspira en una frase de Milei: “Mierdas humanas”

Un tuit de Javier Milei terminó convertido en canción. El músico y conductor Pablo Marcovsky tomó una de las últimas publicaciones del Presidente, le agregó melodía y acordes y difundió el resultado en redes sociales, donde el video comenzó a circular con rapidez.

“MIERDAS HUMANAS MENTIROSAS. MIERDAS HUMANAS, después lloran malas formas... MIERDAS podrían empezar por no mentir. SORETES...”, había escrito Milei en X. Marcovsky mantuvo las palabras, las mayúsculas y el ritmo entrecortado, pero los trasladó al lenguaje musical. La reiteración funciona como estribillo y el efecto surge del contraste entre la melodía y la violencia del texto presidencial.

Marcovsky tiene una extensa trayectoria en la música, la radio y la televisión. Se hizo conocido en los años noventa en ciclos como El agujerito sin fin, Cablín y Top Kids. También trabajó en Nacional Rock, Radio Splendid y la TV Pública. En una entrevista con Radio Con Vos recordó que compuso la música del popular aviso “La llama que llama”.

La canción apareció en medio de una nueva escalada de Milei contra periodistas y medios. Según un relevamiento del diario La Nación, entre el 17 y el 23 de agosto el mandatario reprodujo 335 mensajes contra la prensa, escribió otros 26 y realizó 21 alusiones despectivas en discursos y entrevistas.

Durante esos días utilizó expresiones como “simios con micrófono”, “ensobrados”, “sicarios” y “basura”, y volvió a difundir el lema “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. ADEPA sostuvo que la crítica y la discrepancia son legítimas, pero que la agresión degrada el debate público.

Un estudio de FOPEA sobre 113.649 publicaciones realizadas por Milei entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 determinó que 16.806 contenían ofensas.

En ese contexto, Marcovsky convirtió el lenguaje presidencial en materia musical. Sin cambiar una palabra, la melodía expuso la cadencia, la repetición y el tono del mensaje. El resultado se movió entre la parodia y el comentario político: una canción nacida de un tuit que volvió viral, bajo otra forma, el mismo insulto.