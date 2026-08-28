Video: Mauricio Novelli, el trader del escándalo Libra, promociona su nuevo curso

Mauricio Novelli volvió a mostrarse frente a una cámara y retomó la promoción de sus cursos de trading. El empresario, investigado por su participación en la trama de la criptomoneda $LIBRA, difundió un video en el que exhibe los resultados de sus operaciones e invita a capacitarse con él.

“Tuve suerte, ¿no? Un montón de suerte en las más de 200 operaciones que hice”, afirma Novelli en la grabación. La pieza circuló en X y rápidamente despertó cuestionamientos por el contraste entre su mensaje y la investigación judicial que tiene bajo la lupa sus vínculos con los impulsores del criptoactivo.

Novelli es uno de los fundadores de N&W Professional Traders, la academia desde la que construyó su perfil como referente del mercado financiero. Allí también dictó clases Javier Milei antes de llegar a la Presidencia. La relación entre ambos comenzó en 2020 y luego se extendió a reuniones, eventos y distintos proyectos vinculados con el universo cripto.

El nombre del trader quedó en el centro de la escena el 14 de febrero de 2025. Esa noche, Milei difundió desde su cuenta de X el contrato para comprar $LIBRA y presentó el proyecto como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos. El precio del token se disparó hasta rozar los cinco dólares, pero se derrumbó pocas horas después.

La caída dejó pérdidas entre miles de compradores, mientras un grupo reducido de billeteras retiró cerca de 100 millones de dólares de los fondos de liquidez, de acuerdo con las estimaciones incorporadas a la investigación. La Justicia busca determinar si existió una maniobra coordinada y qué papel desempeñaron Novelli y los demás intermediarios que acercaron a los desarrolladores del activo al entorno presidencial.

El expediente también incorporó comunicaciones entre Novelli, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, alrededor del momento en que se produjo el lanzamiento. Otro episodio investigado es el retiro del contenido de cajas de seguridad pertenecientes al empresario, realizado por su madre y su hermana el primer día hábil posterior al colapso.

En medio de esas sospechas y sin hacer referencias al expediente, Novelli eligió regresar al mismo terreno desde el cual construyó su negocio: las capacitaciones financieras. El nuevo video reactiva su perfil comercial y vuelve a colocar la promesa de éxito en el