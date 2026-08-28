Polémica por el intruso en Diputados que mostró una imagen de Videla

La Cámara de Diputados volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica luego de que un hombre no identificado ingresara al Palacio Legislativo con una fotografía del dictador Jorge Rafael Videla como fondo de pantalla de su teléfono celular y mantuviera un intercambio con el diputado libertario Lisandro Almirón. El episodio desató un escándalo en pleno recinto, derivó en acusaciones cruzadas entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, además de abrir interrogantes sobre los controles de acceso al Congreso.

El incidente ocurrió durante la sesión sobre Inocencia Fiscal II de la Cámara baja y rápidamente se viralizó a través de videos grabados por legisladores y asesores presentes en el lugar. La secuencia comenzó cuando el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, integrante del bloque peronista y exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, denunció públicamente que una persona que se encontraba dentro del recinto se le acercó mientras él ingresaba para ocupar su banca.

Según relató el legislador, el hombre le preguntó dónde se encontraba el diputado Lisandro Almirón y, al levantar el celular, dejó a la vista una imagen de Videla utilizada como fondo de pantalla. Visiblemente indignado, Pietragalla decidió denunciar la situación durante la sesión. Desde su banca sostuvo que "esta es la casa de la democracia" y que no podía permitirse que alguien exhibiera la imagen del principal responsable del terrorismo de Estado dentro del recinto parlamentario. También reclamó que la persona fuera identificada y expulsada del edificio, al considerar que se trataba de una apología de la dictadura y una agresión hacia las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares

El legislador Pietragalla agregó otro elemento que elevó la tensión política: aseguró que el hombre buscaba específicamente al diputado correntino Lisandro Almirón, representante de La Libertad Avanza. Esa afirmación llevó al parlamentario a insinuar que existía algún tipo de vínculo entre ambos y exigió explicaciones sobre cómo esa persona había conseguido una acreditación para acceder al Congreso. Sobre esto, en los videos difundidos posteriormente se observa al hombre dialogando con Almirón durante algunos instantes dentro del recinto.

En redes sociales, el diputado Juan Grabois se refirió al tema. "La ratita cobarde pasada de coragil, llamada Almirón, andaba a los besos en la Cámara de Diputados con un señor que se metió ilegalmente en el recinto, mostrando una foto de Videla para provocar. Luego, se dió a la fuga. Cuando le preguntamos a Almirón quién era su amiguito, se negó a identificarlo. Es bastante grave que ingrese un provocador videlista sin identificación al recinto. Daña los procedimientos básicos de la democracia. Hay que frenar a estos nostálgicos de la dictadura. No les tenemos miedo ni vamos a ser sus víctimas, sino su peor pesadilla", señaló el dirigente social.

Lisandro Almirón respondió poco después y negó categóricamente haber acreditado o invitado al visitante. El diputado sostuvo que desconocía quién era el hombre y afirmó que simplemente respondió a una consulta circunstancial dentro del recinto. Según explicó, cualquier persona acreditada puede acercarse a un legislador para hacer una pregunta y eso fue lo que ocurrió. Rechazó de manera terminante la acusación de Pietragalla y aseguró que intentaban construir una operación política para vincularlo con una persona a la que dijo no conocer.

El diputado libertario también cuestionó la actitud del legislador de Unión por la Patria y sostuvo que se trató de una "acusación falsa" realizada sin pruebas. Señaló que Pietragalla aprovechó el episodio para instalar una sospecha sobre La Libertad Avanza y afirmó que nunca vio el fondo de pantalla del celular del visitante. Además remarcó que no comparte ninguna reivindicación de la dictadura y que el oficialismo no tuvo participación en el ingreso de esa persona al Congreso.

La explicación de Almirón, sin embargo, no alcanzó para desactivar la controversia. Desde Unión por la Patria insistieron en que el problema no era únicamente el diálogo entre ambos sino el hecho de que una persona ingresara al recinto con una imagen de Videla y pudiera circular libremente entre los diputados nacionales. Legisladores del bloque opositor reclamaron revisar el sistema de acreditaciones y pidieron que la Presidencia de la Cámara identificara al visitante y explicara quién autorizó su ingreso.

Horacio Pietragalla realizó luego una publicación en sus redes sociales donde reconstruyó detalladamente el episodio. Allí explicó que el hombre se presentó como militar y reiteró que le preguntó específicamente por Almirón. También sostuvo que cuando observó la imagen de Videla decidió denunciar inmediatamente la situación porque consideró que "no se puede permitir la presencia de personas que reivindican genocidas dentro de la casa de la democracia". En ese mensaje volvió a exigir que el Congreso adopte medidas para impedir hechos similares.