Hadad analiza su candidatura: "El 28 de noviembre voy a tener todas las cartas sobre la mesa"

Daniel Hadad volvió a alimentar las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027, aunque evitó presentar su ingreso a la política electoral como una decisión tomada. El empresario y fundador de Infobae fijó el 28 de noviembre, fecha en la que cumplirá 65 años, como el momento en que espera contar con todos los elementos necesarios para definir su futuro.

“Para ser absolutamente honesto, hoy no”, respondió cuando le preguntaron si será candidato. Hadad explicó que actualmente vive en los Estados Unidos, viaja con frecuencia a la Argentina y mantiene su atención concentrada en sus proyectos periodísticos. Sin embargo, reconoció que sigue de cerca la situación nacional y que deberá resolver antes de fin de año qué papel pretende asumir durante 2027.

La elección de la fecha no responde solamente a una cuestión personal. Hadad sostuvo que tres acontecimientos internacionales podrían influir sobre el escenario argentino: las elecciones de Brasil, los comicios de medio término en los Estados Unidos y la situación política de Israel en torno a Benjamin Netanyahu. A su entender, esas definiciones se producirán entre octubre y noviembre.

“Mi cumpleaños es el 28 de noviembre. Yo creo que para el 28 de noviembre voy a tener todas las cartas en la mesa”, afirmó. También anticipó que primero conversará sobre la decisión con su familia. Contó que invitará a cenar a su esposa, sus cuatro hijos y otros integrantes de su círculo íntimo para comunicarles si finalmente decidió avanzar. “Ahí les voy a decir: ‘Papá se volvió loco’ o ‘Papá no se volvió loco’”, bromeó.

Las versiones sobre su desembarco electoral crecieron durante agosto, luego de distintas apariciones públicas y de sus declaraciones acerca de la necesidad de construir consensos frente a la polarización. Su nombre comenzó a circular dentro de una nómina de posibles candidatos externos a las estructuras partidarias tradicionales.

Hadad también confirmó una reciente visita a Javier Milei en la Quinta de Olivos, aunque aclaró que el motivo fue entregarle una invitación para la presentación de El Libertador, un cortometraje sobre José de San Martín. Según relató, le comunicó al Presidente que no estaba completamente seguro de competir y que, si finalmente resolvía hacerlo, se lo informaría.

En sus intervenciones, el empresario defendió el equilibrio fiscal, el alineamiento de la Argentina con Occidente y una política de seguridad enfocada en las víctimas. A la vez, reclamó moderación en el debate público, políticas educativas de largo plazo y una recuperación de la clase media.

Por el momento, no existen lanzamiento, partido ni candidatura formal. Hadad admite que analiza dar el salto, pero insiste en que la decisión más trascendente de su vida todavía no está tomada.