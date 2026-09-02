Nueva función para la SIDE: asesorar en el discurso por cadena nacional de Milei

El Gobierno de Javier Milei decidió convertir a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en un actor central de la estrategia política y comunicacional de la Casa Rosada con vistas al discurso que el Presidente brindará por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas. La decisión representa un cambio de funciones para el organismo, históricamente dedicado a la obtención y análisis de inteligencia estratégica, ya que por primera vez quedó involucrado en la elaboración del mensaje presidencial, el monitoreo del impacto político y la evaluación del escenario internacional alrededor de uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina.

La medida fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien desde hace más de un año consolidó un control político y operativo sobre el sistema de inteligencia y convirtió a la SIDE en uno de los pilares de su esquema de poder dentro de Casa Rosada. La cadena nacional fue anunciada después de calificar como "un hecho muy importante" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto a revisar la posición histórica de Washington sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El mismo mandatario sostuvo que la cuestión Malvinas es "la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos" y adelantó que explicará los avances diplomáticos alcanzados por su administración y el nuevo escenario internacional abierto tras las palabras del líder republicano. En Casa Rosada reconocen que el discurso no será únicamente una exposición de política exterior. La intención oficial es presentar la situación como un cambio de paradigma internacional y mostrar que la estrategia de alineamiento con Estados Unidos comienza a ofrecer resultados concretos en el histórico reclamo argentino.

En todo este contexto apareció una función inédita para la SIDE. El organismo de inteligencia fue incorporado al trabajo previo del mensaje con tareas estratégica, recopilación de antecedentes diplomáticos, análisis geopolítico y elaboración de escenarios sobre la reacción de distintos actores internacionales frente al anuncio presidencial. También intervino en el seguimiento de repercusiones internacionales y en la elaboración de informes destinados al Presidente antes de su aparición pública.

En conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier confirmó: "Quiero informarles que este jueves a las 21 horas el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas. El contenido del mensaje está siendo trabajado por el Presidente junto al Canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional"

La ampliación de las tareas de la SIDE en el área de comunicación refleja la influencia creciente de Caputo sobre el organismo. Aunque no ocupa un cargo formal dentro de la estructura de inteligencia, el asesor presidencial es señalado como el principal conductor político del sistema. Desde comienzos de la gestión mileista impulsó una profunda reorganización de la central de inteligencia, promoviendo cambios de autoridades, redefiniendo áreas de trabajo y ampliando las capacidades del organismo al servicio de la Presidencia.

Caputo se convirtió en el funcionario con mayor incidencia sobre los servicios de inteligencia luego de la decisión de Javier Milei de restablecer la SIDE como organismo rector del sistema de inteligencia nacional. La reforma desarmó la Agencia Federal de Inteligencia creada durante el gobierno de Alberto Fernández y reinstaló una estructura con mayor autonomía presupuestaria y nuevas secretarías internas especializadas en inteligencia exterior, interior, ciberseguridad y asuntos estratégicos. Distintas investigaciones periodísticas sostienen que esa reorganización fue diseñada por el propio Caputo junto con un reducido grupo de colaboradores de extrema confianza.

La expectativa oficial se disparó después de las declaraciones de Trump, pronunciadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Consultado por periodistas sobre versiones que indicaban que Estados Unidos evaluaba modificar su postura respecto de las Malvinas, el presidente estadounidense respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas." La frase, aunque breve y sin anunciar un cambio concreto de política, fue interpretada por la Casa Rosada como la primera señal pública de un presidente norteamericano dispuesto a reconsiderar la posición tradicional de Washington sobre el conflicto de soberanía.