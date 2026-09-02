Las razones por las que Gerardo Morales se mudó a China

El exgobernador de Jujuy y expresidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, decidió radicarse en China para iniciar una nueva etapa profesional vinculada al negocio de las energías renovables, un sector con el que construyó una estrecha relación durante sus ocho años al frente del gobierno jujeño. La noticia sorprendió al mundo político argentino porque se trata de uno de los dirigentes opositores de mayor trayectoria nacional, ex candidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio en 2023 y uno de los principales impulsores de la llegada de inversiones chinas al norte argentino.

Según confirmaron distintas fuentes políticas y empresariales, Morales se instaló en la ciudad de Shenzhen, uno de los mayores polos tecnológicos e industriales del gigante asiático, donde creó una consultora dedicada al asesoramiento de empresas y gobiernos interesados en desarrollar proyectos de energía solar e infraestructura con China. La mudanza no fue una decisión improvisada sino la continuidad de un vínculo que Morales construyó durante su gestión en Jujuy.

Desde 2015 impulsó una estrategia de apertura hacia China para financiar proyectos considerados estratégicos para la provincia, especialmente en materia de transición energética. El caso más emblemático fue el Parque Solar Cauchari, ubicado en la Puna jujeña, una obra financiada principalmente por el Eximbank de China y ejecutada con participación de empresas estatales chinas. El complejo, considerado durante varios años el parque fotovoltaico más grande de la Argentina y uno de los mayores de América Latina, se transformó en la principal bandera de la gestión radical en materia de energías limpias y consolidó una relación política y comercial permanente con Beijing.

A ese proyecto se sumaron otras iniciativas desarrolladas durante sus dos mandatos, como el Tren Solar de la Quebrada, construido con tecnología y equipamiento de origen chino para recorrer el circuito turístico de la Quebrada de Humahuaca, y diversos emprendimientos vinculados a la industrialización del litio, uno de los recursos estratégicos de Jujuy. Durante esos años, la provincia recibió delegaciones oficiales y empresarios chinos en reiteradas oportunidades, mientras Morales viajó varias veces al país asiático para firmar acuerdos de cooperación económica, energética y tecnológica.

El objetivo de la firma creada por Morales es brindar asesoramiento para facilitar inversiones, asociaciones estratégicas y transferencia de tecnología entre gobiernos provinciales, municipios y empresas privadas de América Latina con el mercado chino. Quienes conocen su proyecto sostienen que el radical dedicó buena parte de los últimos meses a estudiar el funcionamiento del mercado energético chino y las oportunidades de cooperación en energías renovables, un área donde China se convirtió en uno de los líderes mundiales en producción de paneles solares, baterías y tecnología para la transición energética.

La elección de Shenzhen tampoco fue casual. La ciudad, ubicada en la provincia de Guangdong, es considerada la "Silicon Valley china" por concentrar algunas de las principales empresas tecnológicas del país, entre ellas gigantes de las telecomunicaciones, la movilidad eléctrica y la industria de baterías. También es uno de los principales centros de innovación en energías limpias y manufactura avanzada, lo que convierte a la ciudad en un punto estratégico para quienes buscan desarrollar negocios vinculados con la energía solar y la electromovilidad.

El desembarco del exgobernador en China también representa una reconversión profesional luego de cerrar un extenso ciclo político. Morales gobernó Jujuy entre 2015 y 2023, presidió el Comité Nacional de la UCR y fue candidato a vicepresidente acompañando a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones presidenciales de 2023. Tras dejar la gobernación y perder protagonismo dentro del radicalismo nacional, comenzó a enfocarse en actividades de consultoría internacional aprovechando la red de contactos construida durante sus años de gestión y su experiencia en proyectos de infraestructura financiados por capitales chinos.

Sin embargo, diversas fuentes del radicalismo sostienen que Morales continúa manteniendo una fuerte influencia sobre la estructura política de su provincia y conserva un papel decisivo dentro del oficialismo local. Según esas versiones, sigue participando de las principales decisiones estratégicas del espacio Cambia Jujuy y mantiene diálogo permanente con dirigentes legislativos y funcionarios provinciales. Incluso se asegura que conserva capacidad de incidencia sobre la Legislatura provincial, desde donde su espacio continúa condicionando la agenda política del gobierno de Carlos Sadir mediante pedidos de informes, citaciones a ministros y definiciones parlamentarias.