Por qué en Francia piden declarar “persona no grata” a Milei

A menos de un mes del viaje de Javier Milei a París, políticos, intelectuales y artistas franceses y franco-argentinos lanzaron una petición para que el Consejo de la ciudad lo declare “persona non grata”. En Change.org, la impulsó medio centenar de referentes culturales, académicos y políticos.

El texto pide que Milei sea declarado no grato en territorio parisino, que no reciba distinciones ni recepciones oficiales y que la Alcaldía reafirme su compromiso con los derechos humanos y las luchas democráticas argentinas.

Los promotores cuestionan el ajuste sobre los servicios públicos, los despidos estatales, la pérdida de poder adquisitivo y la precarización laboral. También denuncian retrocesos en derechos de las mujeres, represión de protestas y una relativización de los crímenes de la última dictadura. Son acusaciones de los firmantes, no conclusiones del Estado francés.

El conflicto tiene un capítulo parisino: la Casa Argentina de la Cité Internationale Universitaire. La petición apunta contra su director, Santiago Muzio, designado por el Gobierno en 2024. Sus autores denuncian expulsiones por razones ideológicas, el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos y encuentros vinculados con la extrema derecha europea.

La controversia ya llegó a las autoridades municipales. El 30 de julio, el Ayuntamiento de París pidió al canciller francés, Jean-Noël Barrot, que investigara el funcionamiento de la residencia. El ministro confirmó que existen conversaciones con las autoridades argentinas y sus representantes en Francia.

Entre los firmantes aparecen el diputado Rodrigo Arenas, la concejala Geneviève Garrigos, el actor Nahuel Pérez Biscayart, la escritora Alicia Dujovne Ortiz, el músico Eduardo Makaroff, la abogada Sophie Thonon y el cineasta Santiago Amigorena.

La petición busca ganar fuerza antes de la llegada de Milei, prevista para el 30 de septiembre. El Presidente participará de la Argentina Week Paris, un encuentro para promover inversiones europeas y contactos entre funcionarios y empresarios, que se extenderá hasta el 2 de octubre.

El pedido aún no fue aprobado por el Consejo de París ni implica una prohibición de ingreso a Francia. Su efecto sería político: las autoridades locales podrían rechazar homenajes o recepciones, pero no cancelar la visita presidencial.

La Casa Rosada todavía no respondió. La polémica ya alteró la visita: mientras Milei prepara su exposición ante inversores, sus críticos intentan que París lo reciba con una declaración de rechazo.