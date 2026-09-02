Máximo Kirchner arremetió contra "los vasitos de Starbucks" en su discurso

Máximo Kirchner volvió al centro de la interna peronista tras el acto realizado frente al departamento de Cristina Kirchner, en San José 1111, al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra la expresidenta. Durante su discurso, el diputado nacional defendió la gestión kirchnerista y lanzó una referencia a “los vasitos de Starbucks” al hablar de los resultados energéticos del país.

“Mientras algunos lloraban por el vasito de Starbucks, seguramente esos mismos hoy festejan y dicen: ‘Mirá el superávit energético que tiene Milei’. Ese superávit energético lo construyó el peronismo”, afirmó el líder de La Cámpora. La frase apareció mientras reivindicaba la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta durante los gobiernos kirchneristas.

En ese tramo, Máximo recordó que Cristina Kirchner había recibido a Petronas antes del atentado de 2022 y vinculó aquella agenda con las políticas que, según planteó, permitieron ampliar la producción energética. También cuestionó a quienes criticaron en su momento la estatización de YPF y hoy destacan el saldo positivo del sector.

Kirchner también cargó contra el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las condiciones de vida y llamó al peronismo a reconstruir una propuesta de cara a 2027. “Tenemos una oportunidad, que podemos generar nuevamente una propuesta que contenga a millones de argentinos y argentinas”, sostuvo.

El acto, sin embargo, también dejó señales hacia el interior del PJ. Antes de comenzar su discurso, Máximo pidió a los militantes que repitieran una canción de La Cámpora que reivindica el liderazgo de Cristina Kirchner y que nació como respuesta a Axel Kicillof. “Una más, a ver, una vuelta más, dale”, arengó desde el escenario, antes de reclamar: “No se escucha”.

La canción comenzó a circular en 2024, luego de que el gobernador bonaerense planteara la necesidad de renovar las ideas y los liderazgos del peronismo y advirtiera que el espacio no podía vivir de sus “viejos grandes éxitos”. Su estribillo insiste en que “Cristina es la conducción” y concluye con una respuesta directa: “Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”.

En otro tramo, Máximo Kirchner volvió a reclamar por la situación judicial de su madre y sostuvo que la investigación por el atentado no avanzó sobre sus autores intelectuales. También cuestionó al Poder Judicial, a sectores de los medios y al oficialismo. “No está proscripta Cristina. Estamos proscriptos y proscriptas los y las que la queremos votar”, expresó.