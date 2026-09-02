Malvinas: Roberto García Moritán propuso un debate sobre la solución de los dos Estados

Roberto García Moritán entró en la discusión por las Islas Malvinas con una pregunta ajena a la posición histórica argentina. El exministro porteño consultó si se aceptaría una partición del archipiélago surgida de una negociación con el Reino Unido.

“Malvinas volvió a estar en discusión”, escribió. Dijo que en Inglaterra comenzaba a hablarse de una “solución de dos Estados” y preguntó: “Si fuera el resultado de una negociación diplomática, ¿la aceptarías?”.

El mensaje incluyó un mapa ganerado por él mismo con ChatGpt que convirtió la hipótesis en una división concreta: asignó la isla Gran Malvina a la Argentina y dejó la isla Soledad, al este y donde se encuentra Puerto Argentino, bajo control británico.

García Moritán no presentó proyecto ni citó fuentes ni explicó cómo se instrumentaría ese reparto. La publicación funcionó como una consulta y trasladó al caso Malvinas una expresión vinculada con la salida diplomática al conflicto entre Israel y Palestina.

La comparación apareció durante una escalada entre el Reino Unido e Israel. Londres defendió una solución de dos Estados y cuestionó los asentamientos en Cisjordania. Desde Israel respondieron con referencias a los territorios británicos de ultramar y las Malvinas.

El tema ganó intensidad cuando Donald Trump admitió que revisa la posición de los Estados Unidos ante la disputa. Javier Milei celebró esas palabras y definió la causa Malvinas como la más importante y sagrada para los argentinos. El Reino Unido ratificó su postura.

La alternativa difundida por García Moritán no coincide con el reclamo oficial argentino. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía legítima e imprescriptible sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. También establece que su recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable.

Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica y definitiva. El Comité Especial de Descolonización reiteró ese llamado en junio de 2026, pero no propuso dividir las dos islas principales.