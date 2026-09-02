Jorge Asís habló de la "descomposición del fenómeno Milei"

Jorge Asís puso el foco sobre el presente político de Javier Milei y puso en duda la fortaleza del Presidente de cara a una eventual reelección en 2027. En una columna publicada bajo la firma de Oberdán Rocamora, el escritor habló de una “descomposición del Fenómeno Milei” para describir un desgaste que, en su lectura, ya excede las dificultades económicas.

“El desvarío de la reelección peligra”, plantea Asís al comienzo de su análisis. El concepto no apunta necesariamente a que Milei vaya a bajarse de la carrera electoral, sino a que perdió parte de la centralidad política que lo convirtió en un fenómeno entre 2022 y 2023.

Uno de los síntomas que identifica es la aparición de posibles competidores dentro del mismo universo de derecha. Allí ubica a Victoria Villarruel, distanciada del Presidente, pero también menciona a empresarios como Jorge Brito y Daniel Hadad como figuras capaces de alimentar especulaciones sobre alternativas por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

La preocupación, para Asís, radica en que el mileísmo fue construido alrededor de un liderazgo fuertemente personalista. Un debilitamiento de Milei, por lo tanto, amenaza también a una fuerza que difícilmente pueda separar su identidad de la figura presidencial.

El analista encuentra otra señal de esa transformación en la economía. Destaca que un Gobierno que llegó al poder reivindicando la motosierra, la reducción del Estado y el rechazo a la “justicia social” ahora recurre a créditos y mecanismos de asistencia ante el crecimiento de la morosidad. En su interpretación, la realidad obliga al oficialismo a adoptar herramientas que chocan con la pureza de su discurso inicial.

La “descomposición” de la que habla Asís puede entenderse, entonces, como la combinación de erosión electoral, dispersión de antiguos aliados y pérdida de nitidez ideológica. Milei conserva el poder, pero ya no tendría a su alrededor el escenario político que facilitó su ascenso.

El escritor también observa una oposición en movimiento. Describe las disputas internas del peronismo, las aspiraciones de diferentes dirigentes y hasta el crecimiento de Myriam Bregman como una figura capaz de captar simpatías entre sectores desencantados del kirchnerismo.

La paradoja es que esa crisis todavía no produjo un reemplazo evidente. Mientras Milei pierde parte de su potencia disruptiva, sus adversarios tampoco consiguen ordenar una alternativa. Para Asís, el camino hacia 2027 dejó de ser una marcha previsible hacia la reelección y comenzó a llenarse de competidores, fugas y dudas sobre la continuidad del fenómeno libertario.

por F.G.