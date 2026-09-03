Crecen las conjeturas alrededor de la cadena nacional de Milei sobre Malvinas

El contenido de la cadena nacional que Javier Milei brindará este jueves a las 21 sobre las Islas Malvinas permanece bajo fuerte hermetismo. Sin embargo, las versiones alrededor del anuncio crecen. Una de ellas, atribuida a la Cancillería, anticipa que el Presidente podría proponer que Donald Trump intervenga como árbitro entre la Argentina y el Reino Unido.

La información fue difundida por Nancy Pazos. En X, la periodista sostuvo que Milei plantearía que la discusión se desarrolle por fuera de las Naciones Unidas y que el mandatario estadounidense quede a cargo de un eventual arbitraje. Pazos definió el dato como un “chisme de Cancillería” y aseguró que lo hizo público porque no podía creerlo. Hasta este jueves no había agregado precisiones.

La hipótesis no tiene respaldo oficial. La posibilidad de que Trump actuara como facilitador ya había aparecido en la conferencia del vocero Adrián Ravier. Ante una pregunta sobre esa alternativa, el funcionario evitó responder. Confirmó el horario de la cadena y señaló que el canciller Pablo Quirno trabaja el tema desde el plano diplomático.

La expectativa creció luego de que Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, contestó en el Salón Oval. No anunció un cambio diplomático ni un respaldo a la soberanía argentina. Washington reconoce que existen reclamos contrapuestos y la administración británica de hecho sobre el archipiélago, pero no toma partido.

Sacar la discusión del marco de la ONU implicaría un giro relevante. La Resolución 2065 reconoce una disputa de soberanía e insta a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. El sistema multilateral es uno de los principales respaldos diplomáticos de la posición argentina. Un arbitraje de Trump también necesitaría aceptación británica. Londres sostiene que su soberanía no está en discusión.

Otras versiones indican que Milei anunciaría medidas contra la explotación de recursos naturales. El Gobierno analiza acciones contra las empresas vinculadas con Sea Lion, el proyecto petrolero de Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte. El paquete podría alcanzar a proveedores, aseguradoras y financistas, además de endurecer multas e inhabilitaciones.

La cadena podría combinar ese frente económico y judicial con una estrategia diplomática apoyada en Washington. Por ahora, la intervención de Trump como “árbitro” sigue siendo una versión no corroborada.