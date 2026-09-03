Encuesta: Kicillof se impondría a Milei por 46 a 37 en un escenario de ballotage

Una encuesta nacional de la consultora Tendencias ubica a Axel Kicillof por encima de Javier Milei en un eventual ballotage presidencial. El gobernador bonaerense obtendría 46,1% frente al 37,4% del jefe de Estado: una diferencia de 8,7 puntos porcentuales.

El escenario se completa con 7,3% de voto en blanco, 5,8% de personas que anticipan que no irían a votar y 3,5% de indecisos. El informe completo está publicado por la consultora que dirige Hernán Pellegrino.

El trabajo de campo se realizó entre el 24 y el 29 de agosto de 2026. Fueron consultados 4.958 electores habilitados para votar en todo el país mediante una encuesta online con sistema CAWI. La muestra fue ponderada por datos demográficos y voto anterior. La ficha técnica informa un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 1,4%.

El resultado no aparece aislado. En un escenario de primera vuelta, Kicillof también supera a Milei, aunque por una diferencia menor: 33,7% contra 32,4%. Myriam Bregman queda tercera con 10,2%. Según la serie de Tendencias, es la primera vez que el mandatario bonaerense queda por encima del Presidente. La consultora explica el movimiento más por la caída del oficialismo que por un crecimiento propio del peronismo.

El deterioro económico constituye el telón de fondo. El 41,2% declara que no llega a fin de mes y otro 22,4% asegura que debió recortar gastos. Apenas 16,9% dice que puede ahorrar. Hacia adelante, 46,2% espera que su situación empeore durante el próximo año, mientras que 28,1% confía en una mejora.

Además, el 44,4% responsabiliza al gobierno de Milei por los problemas actuales de la economía; 28,6% señala a la administración de Alberto Fernández y 21,4% culpa a ambas gestiones. La evaluación negativa del Gobierno alcanza 62,4%, contra 37,6% de valoración positiva.

El sondeo ofrece una foto adversa para la Casa Rosada, no una proyección. Falta un año, las candidaturas no están definidas y la medición fue online. Aun así, instala la señal: Kicillof aparece competitivo en el plano nacional.