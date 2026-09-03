La cuenta fan de Santiago Caputo en X: "No va a volver a existir alguien como vos"

En el ecosistema libertario de X apareció una cuenta que expresa su admiración por integrantes del Gobierno con un tono más cercano al de un club de fans que al de la militancia política tradicional. El perfil se llama Avellanis, utiliza el nombre de usuario @avenus_anima y reserva sus mensajes más efusivos para Santiago Caputo.

El 29 de agosto publicó un video compuesto por fotografías del asesor presidencial y un texto de agradecimiento. “Gracias por hacer la vida más fácil, con tu sola existencia”, comienza el mensaje. Después asegura que Caputo vuelve la vida “más creativa y muchísimo más chistosa” y lanza la frase que llamó la atención: “Ni en 250 siglos va a volver a existir alguien como vos”.

La publicación termina con una declaración de fidelidad: “Dios perdone a los que en alguna circunstancia no te valoren. Porque yo no lo voy a hacer”. El video superaba las 7.800 reproducciones al momento de la consulta y recibió respuestas de otros usuarios que se sumaron al agradecimiento.

El entusiasmo no está limitado al asesor de Javier Milei. En otro mensaje dirigido a su tío, el ministro de Economía, Luis Caputo, la cuenta escribió: “Yo sí reconozco el inmenso esfuerzo que estás haciendo” y le pidió que jamás se fuera a dormir pensando que no estaba “haciendo Historia”. “Por primera vez en 100 años el carro se enderezó por el camino correcto. Te quiero”, agregó.

Horas más tarde volvió a dedicarle un video. Lo llamó “mi gran ministro de Economía”, comparó su perseverancia con la de Lionel Messi y sostuvo que la Argentina estaba sanando y sería próspera. El perfil también proclamó a Horacio Marín como el “mejor presidente de YPF de la Historia”, acompañado por banderas argentinas.

Detrás de esos posteos no aparece una identidad comprobable. Avellanis no informa nombre y apellido ni exhibe una relación con el Gobierno, La Libertad Avanza o sus equipos de comunicación. La cuenta fue creada en julio de 2023, tiene poco más de 120 seguidores y acumula cerca de 4.000 publicaciones.

Su descripción tampoco aporta pistas biográficas precisas: menciona “Mediumnidad & Conciencia”, afirma estar estudiando epigenética y sostiene que “la luz del bien, al final siempre triunfa”. La ubicación declarada es simplemente Argentina.

El caso expone la militancia digital libertaria, donde funcionarios y asesores reciben trato de celebridades. Sin datos que prueben una conexión institucional, Avellanis es por ahora un perfil anónimo que ya convirtió sus mensajes en un altar digital del mileísmo.