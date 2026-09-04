Santiago Maratea dijo que le gustaría ser jefe de gobierno porteño

La entrevista que Santiago Maratea concedió a Luis Novaresio en A24 se convirtió rápidamente en uno de los reportajes políticos más comentados en miras a las elecciones porteñas de 2027. En una conversación de casi una hora, el influencer y creador de campañas solidarias habló por primera vez sin rodeos sobre su eventual desembarco en la política, dejó abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ratificó su respaldo a Javier Mile y desarrolló una propuesta de transformación del sistema hospitalario porteño que, según dijo, sería una de sus principales prioridades si alguna vez decidiera presentarse como candidato.

Al mismo tiempo, repasó su historia personal, explicó por qué dejó de sentirse identificado con el rol de influencer y reconstruyó la evolución de su vínculo con el Presidente, desde los primeros años de La Libertad Avanza hasta la actualidad. La entrevista tuvo una fuerte repercusión porque Maratea nunca había hablado de manera tan explícita sobre sus aspiraciones políticas y porque sus definiciones aparecieron en medio de la discusión por las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires, en la que La Libertad Avanza analiza nombres y postulantes para arrebatarle el distrito porteño a Jorge Macri.

La charla comenzó con Novaresio preguntándole directamente si imaginaba un futuro en la política institucional. Maratea respondió que durante mucho tiempo rechazó esa posibilidad porque sentía que la política estaba asociada únicamente al poder, la corrupción y la burocracia, pero explicó que su mirada cambió con el tiempo. "Toda mi vida dije que no quería meterme en política. Hoy no estoy tan seguro. Me parece que todo lo que hice hasta ahora también era política. Ayudar, organizar gente, resolver problemas, movilizar personas... todo eso también es política", afirmó. Luego agregó que su propósito siempre estuvo vinculado al servicio y no necesariamente a ocupar un cargo. "Mi propósito es servir. Si el mejor lugar para servir termina siendo un cargo público, no quiero cerrarme a esa posibilidad."

Fue entonces cuando el conductor le preguntó si podía imaginarse como jefe de Gobierno porteño. Maratea sonrió y respondió: "No el año que viene. No ahora. Pero sí puedo imaginarlo. Dame cuatro años de jefe de Gobierno y doy vuelta los hospitales". Inmediatamente aclaró que no estaba anunciando una candidatura y que todavía no se siente preparado para asumir una responsabilidad de semejante magnitud. "No tengo un partido. No tengo un equipo. No tengo armado nada. Pero de a poco voy abriendo la puerta, pareciera", dijo entre risas. Novaresio insistió preguntándole si hablaba en serio y Maratea respondió: "Muy en serio. No digo que vaya a pasar. Digo que me interesa pensar cómo solucionar problemas concretos".

La entrevista giró luego hacia Javier Milei, un tema sobre el que Maratea hizo una defensa explícita del Presidente. "A mí Milei me da esperanza. Y me pueden juzgar por eso. Pero la esperanza no me la van a sacar", expresó. Explicó que su apoyo no está basado en una adhesión incondicional sino en una visión de cambio cultural. "No es que crea que hace todo bien. Es que creo que cambió una conversación que Argentina necesitaba tener." También aclaró que una eventual causa de corrupción no modificaba automáticamente su valoración general del Gobierno. "Una cosa es una persona que roba y otra cosa es un proyecto político".

"Milei vino a romper una lógica donde parecía que todo era gratis, que el Estado resolvía todo y que nadie pagaba nada. Ese concepto de gratuito es falso. Alguien siempre paga", recalcó el influencer. Además sostuvo que la denominada batalla cultural impulsada por La Libertad Avanza le resulta atractiva porque cuestiona hábitos instalados en la sociedad argentina. "Me interesa discutir ideas, no solamente administrar". Y recordó relató cómo evolucionó su vínculo con el libertario desde antes de que fuera presidente, al afirmar que comenzó a seguirlo cuando era economista y panelista de televisión.

Recordó que durante la campaña presidencial de 2023 expresó públicamente que votaría a Milei porque consideraba que representaba una ruptura con el sistema político tradicional. En aquel momento escribió en redes sociales que "prefiero votar una esperanza antes que seguir administrando una decepción". También sostuvo entonces que Argentina necesitaba "una sacudida" y que estaba dispuesto a asumir el riesgo de un cambio profundo.

Hacia el final de la entrevista, Novaresio volvió sobre la posibilidad electoral. "No me quiero cerrar a nada. Si siento que tengo un equipo, un plan y que puedo hacer una diferencia, lo voy a pensar", admitió y reiteró que no piensa construir una candidatura basada únicamente en su popularidad por qué "ser conocido no alcanza, gobernar requiere preparación". Las definiciones tuvieron inmediata repercusión porque aparecieron en medio de la discusión entre el PRO y La Libertad Avanza por el armado electoral porteño y porque instalaron por primera vez el nombre de Santiago Maratea como un posible actor del escenario político de la Ciudad de Buenos Aires.