Alconada Mon: el 95 por ciento de los depósitos de Luis "Toto" Caputo está en el exterior

La última declaración jurada de Luis “Toto” Caputo expuso la geografía de la fortuna del ministro de Economía. Hugo Alconada Mon puso el foco en el dato más llamativo: el funcionario mantiene fuera de la Argentina el 95 por ciento de sus ahorros depositados, mientras conduce un programa que busca atraer inversiones y recuperar la confianza en el sistema financiero local.

La documentación de 2025 fue presentada ante la Oficina Anticorrupción. Caputo informó depósitos por unos $13.030 millones, de los cuales más de $12.422 millones están en el exterior. La mayor parte corresponde a una cuenta corriente en dólares valuada en aproximadamente $11.739 millones. La presentación no precisa en qué países están radicados los fondos. En declaraciones anteriores había informado tenencias en Estados Unidos y la Isla de Man.

El porcentaje requiere una precisión: el 95 por ciento corresponde a los depósitos bancarios, no a la totalidad de los bienes. Al sumar propiedades, participaciones societarias y otras inversiones, los activos radicados fuera del país representan cerca del 68 por ciento del patrimonio.

Tras una rectificación, Caputo declaró bienes, dinero y depósitos por $19.509.370.287,24. La cifra lo convierte en el integrante más rico del Gabinete. Frente a los $11.851 millones informados al cierre de 2024, su patrimonio aumentó nominalmente cerca de un 65 por ciento. Parte de la suba responde a cambios en la valuación de activos que ya poseía.

También consignó el 50 por ciento de Anker Latinoamericana, la consultora que compartía con Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Las acciones fueron valuadas en $61,2 millones. Caputo afirmó que la firma dejó de operar como consultora antes de su llegada al Ministerio de Economía.

A eso sumó una inversión en Ancora Investments LP, sociedad registrada en Canadá. La participación pasó de $1.870 millones al inicio de 2025 a $888 millones al cierre del año. Además declaró participaciones en Palmeral Chico y Sacha Rupaska, junto con propiedades en la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, Villa La Angostura, Alberti, Benavídez y Pilar.

Tener fondos fuera del país no constituye una irregularidad si están declarados. El dato conserva, sin embargo, una inevitable lectura política. Caputo administra las reservas, el mercado cambiario y la política financiera argentina. Desde ese lugar reclama confianza e inversiones. Pero, al decidir dónde conservar sus propios ahorros, la mayor parte permanece en el exterior.