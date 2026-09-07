El 61,1 por ciento cree que el giro de Milei con Malvinas fue por "conveniencia política"

Un reciente estudio de opinión pública nacional realizado por la consultora Management & Fit reveló un complejo escenario de percepciones en torno a la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El informe destaca de manera contundente que el 61,1% de los argentinos considera que el cambio de rumbo en el discurso presidencial se debe a una "conveniencia política" , frente a un escaso 24,7% que lo atribuye a una convicción personal.

Esta lectura se profundiza al observar el sesgo partidario, ya que el 84,8% de quienes desaprueban la gestión nacional sostienen la hipótesis de la conveniencia, mientras que el 57,9% de los adherentes al Gobierno defienden que el mandatario actuó por una auténtica convicción. La alocución oficial logró un impacto masivo en términos de alcance, registrando un alto nivel de conocimiento del 90,3% en toda la población, con picos del 94% entre las personas con nivel educativo alto.

Sin embargo, la interpretación de lo anunciado dividió las aguas de forma simétrica: el 44,6% de los consultados percibió que el mensaje consistió en medidas concretas , mientras que un 44,2% evaluó que se trató meramente de declaraciones generales . Al indagar sobre el propósito de fondo de la cadena, las opiniones volvieron a polarizarse de forma exacta en el primer lugar; un 35,9% opinó que el objetivo fue defender la soberanía argentina , a la vez que un 34,5% consideró que se trató de una estrategia de marketing o posicionamiento electoral . Detrás de estas opciones se ubicaron la combinación de múltiples motivos con el 16,8%, el anuncio del respaldo de Donald Trump a la base naval con el 8,7% y el deseo de reivindicarse por lo ocurrido en el Mundial frente a Inglaterra con apenas el 2,7%.

El escepticismo de la sociedad civil también se manifestó con fuerza frente al llamado presidencial a deponer las diferencias políticas por la causa Malvinas. Cinco de cada diez encuestados afirmaron que no le creen ni confían en la convocatoria a la unidad del Presidente, acumulando un 56,4% de respuestas negativas frente a un 41,7% de confianza positiva. Entre la oposición el rechazo a este llamado fue casi unánime, alcanzando el 90,1% de desconfianza entre quienes desaprueban la gestión presidencial. En consonancia con este clima, el 55,1% de la muestra prevé que la oposición mantendrá una postura crítica frente a la ley con la única finalidad de hacer campaña , mientras que un 25,1% cree que actuará con responsabilidad institucional.

A pesar de las dudas respecto a las intenciones del Ejecutivo, las expectativas en torno al futuro legislativo del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —motivado por el avance de proyectos de explotación petrolera británicos— son mayoritariamente optimistas. El 57% de los ciudadanos cree que el Congreso Nacional terminará aprobando la normativa , divididos entre un 33,9% que piensa que saldrá adelante porque la soberanía es una causa nacional que trasciende a los partidos y un 26,1% que evalúa que se aprobará pero con modificaciones durante el debate. Por el contrario, un 26,1% augura que la iniciativa será rechazada.

Paralelamente, el estudio expuso una marcada desinformación sobre la base naval de Estados Unidos en Tierra del Fuego, ya que el 49,7% de los argentinos cree que todavía no se aprobó ninguna medida y que todo es un anuncio sin definición , en tanto que un 28,1% cree de forma errónea que el Gobierno ya destinó fondos por decreto para su instalación. En lo que respecta a la imagen de Javier Milei, el discurso no generó grandes oscilaciones en los núcleos duros: el 43,7% manifestó que su percepción sobre el presidente se mantiene igual , un 36,5% aseguró que empeoró y un 17,9% señaló que mejoró tras el anuncio.

El relevamiento se llevó a a cabo entre el 4 y el 6 de septiembre de 2026 . El universo de estudio estuvo compuesto por la población residente en la Argentina de entre 16 y 75 años . Las encuestas se recolectaron combinando la metodología online con el sistema IVR (intervención telefónica interactiva), estableciendo cuotas de sexo, edad y nivel educativo en función de los parámetros oficiales del Censo Nacional 2022. En total, se recolectaron 1000 casos efectivos y ponderados a nivel nacional , lo que le otorga al estudio un margen de error de +/-3,1% para un nivel de confianza del 95%.

En conclusión, el estudio de Management & Fit expone una sociedad argentina profundamente polarizada ante la estrategia discursiva del Gobierno sobre las Islas Malvinas. Si bien la cadena nacional logró una masiva transversalidad al captar la atención de nueve de cada diez ciudadanos , el mensaje no funcionó como un elemento de cohesión social, sino que reavivó las tensiones y divisiones políticas ya existentes en el país. La paridad casi exacta entre quienes percibieron propuestas concretas y quienes vieron solo retórica general refleja que el impacto del discurso estuvo condicionado, desde el primer momento, por el filtro ideológico previos de los encuestados.

El escepticismo dominante se consolida como el dato político más relevante del informe, evidenciado en el 61,1% que atribuye el giro presidencial a una conveniencia política y en la mayoría que desconfía de la convocatoria a la unidad nacional. A pesar de este clima de desconfianza hacia las intenciones del Ejecutivo, la causa Malvinas conserva su estatus de prioridad histórica indiscutible, lo que empuja a que una clara mayoría del 57% proyecte que el Congreso terminará aprobando la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional . Así, el escenario final muestra un pragmatismo social donde el apoyo a las políticas de Estado para defender el territorio prevalece por encima de las marcadas dudas sobre la credibilidad de sus gobernantes.







