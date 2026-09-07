La foto con Inteligencia Artificial que subió Milei para mostrar que los shoppings están llenos

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que compartiera en su cuenta oficial de X una imagen de un centro comercial completamente colmado de personas para celebrar, según sostuvo, la recuperación del consumo en la Argentina. Sin embargo, pocos minutos después de la publicación comenzaron a multiplicarse las observaciones de usuarios, especialistas en inteligencia artificial y dirigentes de la oposición que señalaron que la fotografía no era real sino una imagen generada con IA.

El episodio derivó en un fuerte cruce mediático con el legislador Esteban Paulón del Partido Socialista. "Shopping Soleil... Esto es inteligencia artificial o alguien está mintiendo mucho (las basuras de los micrófonos -95%- o los chantas de las encuestas berretas)", esgrimió el mandatario libertario compartiendo una imagen de dudosa procedencia. Los detalles del retrato como algunas personas sin un pie, entre otras imprecisiones, puso el foco hacia la cuestionada autenticidad de la postal.

La publicación difundida por el Jefe de Estado se encuentra dentro de una intensa campaña oficial para instalar la idea de una recuperación de la actividad económica tras varios meses de desaceleración inflacionaria. Pero las inconsistencias visuales fueron detectadas y cientos de cuentas comenzaron a señalar esos errores cuadro por cuadro, mientras especialistas en IA explicaban que se trataba de un caso evidente de contenido sintético utilizado como si fuera una fotografía documental. "Que papelonero sos Javier Milei", disparó el diputado nacional Paulón etiquetando al presidente y compartiendo imágenes detalladas de los errores típicos de la IA.

El episodio cobró todavía mayor dimensión porque coincidió con una batería de informes privados de diversas consultoras especializadas vienen registrando desde comienzos de 2026 una caída sostenida en las ventas de supermercados, autoservicios y comercios de cercanía, producto de la pérdida del poder adquisitivo y del enfriamiento de la actividad económica. Uno de los relevamientos más citados fue el de Scentia, la consultora que monitorea el consumo masivo en todo el país a partir de información provista por cadenas de supermercados, autoservicios independientes, mayoristas y comercios de cercanía.

Según su informe correspondiente a julio de 2026, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída interanual cercana al 7%, profundizando la tendencia negativa que ya se había observado durante mayo y junio. El estudio se elaboró sobre miles de puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional y mide el comportamiento de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene personal y otros productos de la canasta cotidiana. La consultora señaló que la baja afectó tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires como al interior del país, aunque con distinta intensidad según la región.