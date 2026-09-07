Milagros Maylin y Rodríguez Larreta mostraron a su hijo Justo en redes

La presentación pública de Justo, el primer hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, se convirtió en uno de los posteos más comentados de las redes sociales. Poco más de un mes después del nacimiento del bebé, la pareja decidió compartir un reel familiar en Instagram, en una publicación conjunta que marcó el debut del niño ante el público y mostró una faceta inédita y profundamente íntima del exjefe de Gobierno porteño, quien históricamente mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada.

Las imágenes fueron publicadas en modalidad de “colaboración” entre las cuentas oficiales de Larreta y Maylin, lo que permitió que el mismo contenido apareciera simultáneamente en ambos perfiles y alcanzara una enorme difusión en pocas horas. El mensaje elegido por Horacio Rodríguez Larreta tuvo un tono completamente alejado del discurso político que caracteriza sus redes sociales.

El posteo rememora el mensaje subido por el ex Jefe de Gobierno porteño en junio de este año cuando nació el primer hijo de la pareja. “Justo, qué felicidad tan inmensa nos regalás. Gracias Milagros por ser equipo juntos. Y gracias a todos por el cariño, los mensajes y los buenos deseos que nos hicieron llegar durante estas semanas tan especiales. Somos los papás más felices del mundo”, escribió el dirigente, acompañando la primera fotografía oficial de su hijo.

En esa ocasión, la publicación fue respondida por Milagros Maylin con un breve pero emotivo comentario: “Dios mío. Te amo mi amor”, una frase que rápidamente se viralizó entre los usuarios y fue replicada por distintos medios de espectáculos y política. El posteo fue interpretado como una decisión consciente de compartir un momento familiar después de varias semanas de resguardar la intimidad del recién nacido, ya que desde su nacimiento no habían mostrado su rostro públicamente.

El nacimiento ocurrido el 10 de junio representó un acontecimiento muy significativo para la pareja porque se trató del primer hijo en común y también del primer varón de la familia. Para Rodríguez Larreta fue su tercer hijo, ya que es padre de Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su matrimonio anterior con Bárbara Diez. Para Maylin, en cambio, fue su primera experiencia como madre, un deseo que ella misma había contado públicamente que buscó durante varios meses antes de quedar embarazada.

El nombre “Justo” también despertó curiosidad y comentarios en redes sociales. Antes del nacimiento, Milagros Maylin había revelado en una entrevista televisiva que estaban eligiendo un nombre “corto” y que la decisión contaba con una participación especial de Serena, la hija menor de Larreta, quien opinó durante todo el proceso. Finalmente, el nombre elegido fue Justo, una elección que varios usuarios relacionaron con valores asociados a la justicia y la tradición familiar, aunque la pareja nunca explicó públicamente el motivo de esa decisión.

La publicación del bebé también volvió a poner en primer plano la historia de amor entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, una relación que comenzó en el ámbito de la gestión pública. Ambos se conocieron mientras trabajaban en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en áreas vinculadas a políticas para adultos mayores durante 2020 y 2021. Según contaron en distintas entrevistas, el vínculo comenzó con largas conversaciones telefónicas que poco a poco derivaron en una relación sentimental. Maylin recordó que al principio le costó aceptar la exposición que implicaba estar en pareja con uno de los dirigentes políticos más conocidos del país y confesó que incluso le dijo a su madre: “Creo que me gusta Larreta”, sorprendida por sus propios sentimientos.

La pareja oficializó públicamente su relación en 2022, luego de la separación de Rodríguez Larreta de Bárbara Diez, y desde entonces atravesó distintas etapas bajo una intensa cobertura mediática. Durante la campaña presidencial de 2023, Milagros Maylin comenzó a aparecer junto al dirigente en actos y recorridas, aunque siempre mantuvo un perfil mucho más bajo que el de otras parejas de figuras políticas. En noviembre de 2024 contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima y luego realizaron una celebración con alrededor de 350 invitados en un salón de Cardales, evento al que asistieron referentes del PRO, empresarios, periodistas y amigos de la pareja. La boda tuvo además un fuerte componente religioso, ya que coincidió con el Día de la Medalla Milagrosa, una fecha especialmente significativa para Maylin por su devoción católica.

Milagros Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral, obtuvo la medalla de oro de su promoción y posteriormente realizó un MBA en el IAE Business School con la distinción Magna Cum Laude, además de cursar estudios de posgrado en la Universidad de San Andrés y ESADE. Antes de dedicarse plenamente a su vida familiar y acompañar la actividad política de Larreta, ocupó distintos cargos de gestión tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, donde trabajó en áreas de control de gestión y políticas sociales.

La primera imagen de Justo tuvo además un fuerte impacto mediático porque a lo largo de su carrera política Larreta construyó una imagen asociada a la gestión, la planificación y la comunicación institucional, manteniendo generalmente separada su vida personal de su actividad pública. Si bien durante los últimos años comenzó a compartir momentos con su pareja, nunca había exhibido con tanta naturalidad escenas familiares de su intimidad.