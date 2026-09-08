Encuesta: el 47,8 por ciento cree que el plan del Gobierno "es equivocado"

La consultora Giacobbe & Asociados publicó su Informe Público de agosto de 2026 con un relevamiento nacional que expone un deterioro en la percepción social sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y una mayoría relativa que considera que el programa económico oficial "es equivocado". El estudio, realizado entre el 24 y el 30 de agosto sobre 2.500 casos en todo el país, muestra que el 47,8% de los consultados sostiene que "el plan es equivocado. La gente sufre sin sentido", convirtiéndose en la respuesta individual con mayor nivel de adhesión de toda la encuesta y en uno de los datos más significativos del sondeo.

La medición refleja un cambio en el humor social que Giacobbe viene monitoreando desde el inicio de la gestión libertaria. Según el informe, casi uno de cada dos argentinos considera que el ajuste impulsado por el Gobierno no tiene un objetivo válido ni una justificación que compense el costo social. El porcentaje supera ampliamente a quienes todavía respaldan el programa económico de Milei en cualquiera de sus variantes. El trabajo muestra que el apoyo explícito al plan se divide entre un 16,8% que afirma que "no hay un ajuste tan grande, vamos bien" y un 22,4% que considera que "hay que aguantar el ajuste porque en el futuro vamos a estar mejor". En conjunto, esas dos posiciones suman el 39,2%, ocho puntos por debajo de quienes creen que el plan directamente está equivocado.

La encuesta también revela un sector intermedio que mantiene expectativas, aunque con dudas. Un 3,6% respondió que el programa económico "tiene sentido, aunque no sé si puedo soportar la crisis", mientras que un 8,7% aseguró que no entiende el plan y no tiene claro si efectivamente el país va a mejorar. Apenas el 0,7% no contestó la pregunta. La distribución de respuestas deja al descubierto una sociedad fragmentada entre quienes todavía esperan resultados del ajuste y quienes consideran que el costo económico y social ya perdió toda justificación.

El otro gran capítulo del informe está dedicado a la percepción económica cotidiana. Allí la consultora preguntó cómo sienten los argentinos la situación económica actual. La respuesta dominante volvió a ser negativa: el 48,9% manifestó que la economía "está empeorando y lo estoy sufriendo". Se trata del porcentaje más alto de esa medición y prácticamente duplica a quienes aseguran experimentar una mejora económica. Apenas el 28,5% respondió que la economía "está mejorando y lo estoy sintiendo", mientras que un 7,3% opinó que "está mejorando pero no lo estoy sintiendo". Otro 9,5% considera que la economía está empeorando aunque todavía no lo sufre personalmente, un 5,3% cree que la situación permanece estancada y un 0,5% prefirió no responder.

La lectura de esos números permite observar una diferencia entre expectativa y experiencia personal. Si se suman quienes creen que la economía mejora, aunque todavía no perciban ese cambio en su bolsillo, el resultado alcanza el 35,8%. Sin embargo, quienes sostienen que la situación empeora, ya sea sufriendo o no las consecuencias, llegan al 58,4%. Ese diferencial de más de veinte puntos constituye uno de los indicadores centrales del informe porque muestra que la percepción negativa continúa siendo mayoritaria incluso en un contexto donde el Gobierno sostiene que las variables macroeconómicas comenzaron a estabilizarse.

Otro de los apartados analiza la imagen de los principales dirigentes políticos. Javier Milei registra un 36,1% de imagen positiva y un 55,7% de imagen negativa, mientras que un 6,1% tiene una opinión regular y un 2,1% respondió que no lo conoce o no contestó. La serie histórica incluida por Giacobbe muestra además la evolución de la imagen presidencial desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2026 y señala que el mandatario atraviesa su peor registro desde que asumió la Presidencia. La imagen negativa supera a la positiva por casi veinte puntos porcentuales.

En la comparación con otros dirigentes nacionales, Victoria Villarruel aparece con 11,9% de imagen positiva y 60,4% de negativa. Mauricio Macri registra 21% de positiva y 58,7% de negativa. Patricia Bullrich obtiene 36% de imagen positiva frente a 52,5% de negativa. Cristina Fernández de Kirchner presenta 27,9% de positiva y 55,6% de negativa. Axel Kicillof alcanza 34,8% de imagen positiva y 52,2% de negativa, mientras que Diego Santilli obtiene 31,2% de positiva y 49,2% de negativa. El dirigente con peor diferencial del listado es Máximo Kirchner, con apenas 11,3% de imagen positiva y un rechazo del 65,8%.

El dato que concentra la atención política del informe es el referido al plan económico. Que el 47,8% de los consultados considere que "el plan es equivocado. La gente sufre sin sentido" convierte a esa opción en la posición mayoritaria frente a todas las demás alternativas planteadas por la consultora. El resultado muestra que la evaluación negativa del programa económico supera tanto a quienes respaldan el ajuste esperando beneficios futuros como a quienes sostienen que el ajuste ni siquiera es tan profundo. En términos de opinión pública, el estudio registra una mayoría relativa que cuestiona el rumbo económico del Gobierno y vincula ese rechazo con el impacto que la población dice sentir sobre su situación cotidiana.