Monday 7 de September, 2026
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POLíTICA | Hoy 16:06

Mayra Mendoza se entretuvo con una batalla de "farmear aura"

La diputada bonaerense compartió una jornada juvenil en Quilmes, donde cientos de vecinos participaron de una tendencia viral que ya copó las plazas.

Mayra Mendoza | Foto:CEDOC
Mayra Mendoza | Foto:CEDOC

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, se mostró distendida durante una particular actividad que reunió a cientos de jóvenes en la Plaza San Martín del distrito: una batalla de “farmear aura”, una de las tendencias virales que en las últimas semanas saltó de las redes sociales a los espacios públicos.

La jornada se realizó en el marco de las actividades por el Día del Inmigrante y contó también con una feria gastronómica, espectáculos de baile y propuestas vinculadas al cosplay. Mendoza difundió imágenes del encuentro, que tuvo una fuerte presencia juvenil y convirtió por unas horas a la plaza céntrica de Quilmes en escenario de una competencia nacida del lenguaje de internet.

El “farmear aura” consiste, en términos simples, en sumar carisma, presencia o prestigio frente a los demás. La expresión toma el verbo “farmear” del universo gamer, donde se utiliza para describir la acumulación de puntos, experiencia o recursos. En las redes, el concepto mutó: alguien “gana aura” cuando realiza un gesto, una pose o una acción considerada llamativa, segura o admirable.

Mayra Mendoza

De esa idea surgieron las llamadas batallas de aura. Dos participantes se enfrentan sin contacto físico y buscan provocar la reacción del público mediante miradas, caminatas, poses, movimientos o referencias a memes y personajes populares. La ovación de quienes observan suele definir quién se impone.

En Quilmes, la propuesta sumó además presentaciones de artistas y talentos locales, entre ellos Mariano Muhamed y Thiago Perod. El encuentro se inscribe en una tendencia que durante agosto y septiembre comenzó a multiplicarse en distintas ciudades argentinas, con convocatorias protagonizadas principalmente por adolescentes y jóvenes.

A diferencia de una batalla de freestyle o de baile, no hay una técnica única que evaluar: el juego pasa por proyectar seguridad y estilo. La lógica es deliberadamente informal y depende de la reacción colectiva, con celulares en alto y videos pensados para volver a circular en redes.

La escena, extraña para quienes están fuera del lenguaje de TikTok y de la cultura gamer, mostró a Mendoza siguiendo de cerca una moda que ya dejó la pantalla del celular. Entre puestos de comida, disfraces y competencias de carisma, la plaza se transformó en punto de reunión para una generación que convirtió un meme en evento presencial.

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Franco Guareschi

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