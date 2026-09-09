Karen Reichardt celebró la audiencia oficial que Milei le concedió a un perro

La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt celebró públicamente la decisión del presidente Javier Milei de conceder una audiencia oficial en la Casa Rosada a Hela, una perra de la Policía Federal Argentina que se retiró luego de una extensa carrera como detectora de narcóticos. La legisladora, una de las principales impulsoras de proyectos vinculados con la protección y regulación de animales de compañía dentro del oficialismo, convirtió el encuentro presidencial en un símbolo de la agenda animalista que promueve desde el Congreso y compartió un mensaje en la red social X donde destacó que, por primera vez, un perro fue recibido formalmente por un presidente argentino en reconocimiento a su servicio al Estado.

La audiencia se realizó el 7 de septiembre en la Casa Rosada y formó parte de la agenda oficial difundida por la Oficina del Presidente. El Jefe de Estado recibió a Hela acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un acto de reconocimiento al finalizar la vida operativa del animal dentro de la Policía Federal Argentina. El Gobierno explicó que el encuentro fue organizado para homenajear a la perra por sus años de servicio en la lucha contra el narcotráfico y para destacar el trabajo conjunto que realizó junto a su guía y entrenadora, la sargento Susana Viamonte. La actividad quedó registrada oficialmente como una audiencia presidencial y fue incorporada al cronograma institucional del mandatario junto con reuniones mantenidas ese mismo día con empresarios de Tesla y de la firma DayOne Data.

Hela pertenece a la raza Chesapeake Bay Retriever y formó parte del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina. Según la información difundida por la Presidencia, el animal prestó servicio durante nueve años en investigaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes y desarrolló tareas bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. Durante su carrera participó en numerosos allanamientos y procedimientos judiciales destinados a localizar drogas ocultas en vehículos, embarcaciones, depósitos y domicilios utilizados por organizaciones narcocriminales. El Gobierno destacó especialmente su participación en la investigación que permitió desarticular una estructura ligada al narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, considerada una de las organizaciones más peligrosas del conurbano bonaerense.

Las autoridades también recordaron que Hela intervino en los operativos posteriores al caso de la cocaína adulterada distribuida en Puerta 8, en el partido bonaerense de San Martín, una investigación que derivó en múltiples allanamientos y en el secuestro de miles de dosis de droga listas para su comercialización. Ese antecedente convirtió a la perra en uno de los animales más reconocidos dentro de la división antinarcóticos de la Policía Federal y fue uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar el homenaje institucional.

Uno de los aspectos que más conmovió durante la ceremonia fue la historia de la sargento Susana Viamonte, guía de Hela desde su incorporación a la fuerza. La agente había alcanzado la edad de retiro en 2024, pero decidió permanecer dos años más en funciones para jubilarse el mismo día que la perra. Según relató la Presidencia, Viamonte eligió continuar trabajando para no separarse de Hela antes del final de su carrera operativa, una decisión que fue destacada por Javier Milei y Karina Milei durante el encuentro en Balcarce 50.

El acto incluyó la entrega de un reconocimiento simbólico a la agente canina y fotografías oficiales difundidas por la Oficina del Presidente. En las imágenes se observa a Milei acariciando a Hela junto a Karina Milei y a la sargento Viamonte dentro de uno de los salones de la Casa Rosada. La Secretaría General de la Presidencia sostuvo que el homenaje buscó agradecer “la entrega y el servicio” del animal durante su trayectoria dentro de las fuerzas federales.

La actividad tuvo una repercusión inmediata en el oficialismo y una de las primeras dirigentes en celebrarla fue Karen Reichardt. La diputada libertaria, que semanas atrás presentó un proyecto de ley para regular criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía, utilizó su cuenta de X para destacar la audiencia presidencial como un hecho histórico para quienes defienden los derechos de los animales.

En su publicación escribió: “Hoy un perro tuvo una audiencia oficial con el Presidente de la Nación. Hela sirvió durante años combatiendo el narcotráfico y fue reconocida por Javier Milei. Los animales también merecen respeto y reconocimiento por el servicio que brindan a nuestra sociedad. Gracias Presidente por este gesto enorme.” El mensaje fue acompañado por fotografías del encuentro en la Casa Rosada y por emojis de corazones y huellas de perro, además de una reivindicación de la labor de los canes que integran las fuerzas de seguridad.

La celebración de Reichardt no fue casual. La legisladora se convirtió durante 2026 en una de las referentes del ala animalista de La Libertad Avanza. A fines de agosto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para establecer presupuestos mínimos destinados a la regulación, habilitación, fiscalización y control de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía. La iniciativa generó una fuerte controversia porque organizaciones proteccionistas denunciaron que equiparaba refugios sin fines de lucro con criaderos comerciales y establecía nuevas exigencias para ambos sectores. Reichardt defendió la propuesta asegurando que buscaba combatir el maltrato, el abandono y la reproducción clandestina de perros y gatos.

La diputada había sostenido días antes que el Estado debía reconocer el trabajo de los animales que prestan servicio en distintas instituciones públicas, especialmente en fuerzas de seguridad, rescate y asistencia. En ese contexto, la audiencia concedida por Milei fue interpretada por la propia legisladora como una validación política de esa agenda y como un gesto de respaldo presidencial a sus iniciativas parlamentarias.

La escena también reavivó el conocido vínculo de Javier Milei con los perros. El Presidente ha construido buena parte de su imagen pública alrededor de sus mastines ingleses —Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas—, a quienes menciona con frecuencia en entrevistas y discursos. Durante su gestión ya había incorporado al boyero de Berna Thor a la Casa Rosada y en distintas oportunidades publicó fotografías junto a sus mascotas. El homenaje a Hela fue interpretado por dirigentes oficialistas como una continuidad de esa relación personal del mandatario con los animales, aunque esta vez bajo un formato institucional y con un reconocimiento dirigido a un can que integró una fuerza federal de seguridad.