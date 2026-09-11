Jorge Asís revela que Hadad sigue avanzando en su intención de ser candidato

La posibilidad de que Daniel Hadad salte de los medios a la política sumó dos señales concretas. Según Jorge Asís, el fundador de Infobae está por inaugurar oficinas políticas en Reconquista al 200, en el microcentro porteño, y contrató a Pablo Knopoff, socio fundador de Isonomía y especialista en estrategia electoral. Para el escritor, esos movimientos indican que “el Fenicio”, como lo apoda desde hace años, está lejos de abandonar la carrera.

La información fue publicada por Asís en X después de que Hadad regresara a Miami. El periodista escribió que el empresario “dista de bajarse” y prometió ampliar. Se trata, por ahora, de una versión atribuida a sus fuentes: Hadad no lanzó una candidatura, no anunció partido ni confirmó públicamente la posible apertura de un comando electoral. Tampoco precisó qué cargo buscaría, aunque la conversación que lo rodea apunta a la elección presidencial de 2027.

El propio Hadad alimentó esa posibilidad durante un raid de entrevistas en agosto. Admitió que sería falso descartarse, anunció que volverá a vivir en la Argentina antes de fin de año y dijo que tomará una decisión para entonces. En una entrevista con La Capital de Mar del Plata sostuvo que, en el presente, no es candidato y que primero debe alcanzar una convicción total.

La especulación comenzó a crecer cuando la consultora La Tintorería incluyó a Hadad en una encuesta sobre posibles outsiders. En ese sondeo de 1.200 casos obtuvo un 23,8% de menciones, detrás de Marcos Galperin. Hadad explicó luego que su nombre empezó a circular a partir de esa medición, pero negó tener entonces una estructura o conversaciones políticas concretas.

Asís ya venía siguiendo el operativo. En una columna de mediados de agosto ubicó a Hadad entre cuatro figuras externas a los partidos que “amagan” con postularse, junto con Jorge Brito, Carlos Melconian y Federico González. Lo comparó con Rodolfo Terragno por su perfil modernizador y señaló como principal obstáculo la falta de una fuerza propia.

Días después, Asís publicó otro mensaje titulado “Sortija para Brito o Hadad”. Allí afirmó que ambos estudiaban competir, mencionó el interés de partidos nacionales y provinciales por ofrecerles estructura e incluso imaginó unas PASO para resolver una eventual fórmula conjunta. La nueva versión sobre las oficinas y la contratación de Knopoff continúa esa línea. Después del último tuit, Asís no agregó hasta ahora nuevos datos específicos sobre Hadad: su “Ampliaremos” todavía permanece abierto.