El video con IA de una batalla entre famosos ingleses y argentinos

La causa Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena política y diplomática argentina durante el Mundial de Fútbol de 2026 y terminó convirtiéndose en uno de los principales ejes de la agenda del gobierno de Javier Milei. El punto de partida fue el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, disputado en Estados Unidos, cuando un grupo de jugadores y miembros de la delegación argentina exhibió una bandera celeste y blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” frente a las cámaras de televisión de todo el mundo. La imagen se viralizó inmediatamente en redes sociales, fue celebrada por ex combatientes, dirigentes de distintos espacios políticos y miles de usuarios, y reabrió el debate internacional sobre el reclamo de soberanía argentino en un escenario deportivo cargado de simbolismo histórico por la rivalidad entre ambos países desde la guerra de 1982. El gesto fue replicado por hinchas en las tribunas y se transformó en una de las postales más difundidas del campeonato.

La repercusión de aquella bandera coincidió pocas semanas después con un hecho inédito en la política internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en la Casa Blanca sobre la posición histórica de Washington respecto de las Islas Malvinas y respondió que su administración estaba “revisando todas las posiciones” sobre el conflicto, sin descartar una modificación de la tradicional neutralidad jurídica estadounidense ( con el reconocimiento de facto de la administración británica de las islas), entre Argentina y el Reino Unido.

Aunque Trump no anunció un reconocimiento formal de la soberanía argentina, sus palabras fueron interpretadas como la primera señal pública de una posible revisión de una política exterior sostenida durante décadas por Estados Unidos. El gobierno argentino consideró que se trataba de un cambio de enorme importancia diplomática y aseguró que las declaraciones otorgaban una nueva visibilidad internacional al reclamo argentino.

Javier Milei reaccionó de inmediato y calificó el reclamo sobre las Islas Malvinas como “la causa más importante y sagrada de los argentinos”. En declaraciones radiales sostuvo que las palabras de Trump representaban un hecho histórico y anticipó que la cuestión sería tratada en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Desde el oficialismo comenzaron a elaborar una estrategia política y comunicacional para aprovechar el nuevo escenario geopolítico, mientras la Cancillería sostuvo que la declaración del mandatario estadounidense había dado “notoriedad” al reclamo argentino en organismos internacionales y en la discusión diplomática con el Reino Unido.

El 3 de septiembre Milei habló por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y realizó el discurso más extenso de su gestión dedicado exclusivamente a la cuestión Malvinas. Allí afirmó que “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”. Y sostuvo que el Reino Unido mantiene desde 1833 una situación colonial sobre el archipiélago. En uno de los pasajes más comentados del mensaje presidencial, el mandatario cambió la posición que había expresado meses antes sobre los habitantes de las islas y sostuvo que los kelpers constituyen “una población implantada en un territorio usurpado”, por lo que no poseen un derecho legítimo a la autodeterminación dentro de la disputa de soberanía.

Ante la nueva agenda política y diplomática sobre el archipiélago, el especialista en IA Fer de Luca se viralizó un reel desarrollado con inteligencia artificial que había desarrollado una supuesta batalla militar con vestuario histórico entre granaderos argentinos y soldados reales ingleses. Lo curioso que los protagonistas en el enfrentamiento son referentes culturales de ambas naciones. En el fragmento se puede observar el enfrentamiento entre Diego Maradona y la fallecida Reina Isabel II; un duelo entre Mick Jagger y Charly Gárcia y otro enfrentamiento entre John Lennon y Gustavo Cerati; sumándose una lucha de espadas entre Freddie Mercury y Rodrigo.

Otras celebridades que aparecen en el bando albiceleste son Mirtha Legrand, René Favaloro, la banda metal Hermética, Ricardo Iorio, Luis Spinetta, Gilda y Pappo. Del lado británico se complementan con apariciones de Paul Mc Cartney, la agrupación Iron Maiden, Keith Richards, Stephen Hawkins y Amy Winehouse. El video utilizado en la previa del Mundial se resignificó y sumó un aspecto original y creativo ante el conflicto diplomático que el gobierno mileísta instaló en agenda recientemente.

Por supuesto, las declaraciones presidenciales provocaron una inmediata reacción del Reino Unido. El gobierno británico reafirmó que su posición sobre la soberanía “es inalterable” y reiteró que las islas seguirán siendo un Territorio Británico de Ultramar mientras así lo decidan sus habitantes. Funcionarios británicos recordaron el referéndum realizado en 2013, en el que la población isleña votó mayoritariamente por continuar bajo soberanía británica, y defendieron el principio de autodeterminación rechazado por Milei en su discurso. Londres también respaldó la continuidad de los proyectos petroleros autorizados en las islas y descartó cualquier cambio en su política de defensa sobre el archipiélago.

Las consecuencias del mensaje presidencial trascendieron el plano discursivo y derivaron en una nueva crisis diplomática entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno argentino aceleró acciones contra empresas vinculadas a la exploración petrolera en Malvinas, anunció demandas y sanciones administrativas, reforzó el perfil internacional del reclamo en distintos foros y suspendió gestiones diplomáticas que incluían un viaje presidencial al Reino Unido previsto para octubre. La cuestión Malvinas volvió así a convertirse en un eje central de la política exterior argentina, impulsada por la combinación de un gesto simbólico en el Mundial, las declaraciones de Donald Trump y un giro estratégico de Milei que modificó su discurso y endureció la posición oficial frente al Reino Unido.