Quién es el presidente de la Sociedad Rural que fue reelegido con el 71 por ciento

La Sociedad Rural Argentina será presidida por Nicolás Pino hasta 2028. El dirigente se impuso con el 71 por ciento de los votos en una elección que cerró una de las internas más ásperas de los últimos años en la entidad. Su lista, Presencia Federal, reunió 1441 sufragios, mientras que Renovación con Unidad, encabezada por Marcos Pereda, obtuvo 592. De los 14 distritos en disputa, la oposición solo ganó en Entre Ríos.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1964, Pino es técnico en Producción Agropecuaria por la Universidad Católica Argentina. Se dedica a la producción y comercialización de carnes y desarrolla actividades de cría, recría, engorde y genética bovina en establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos.

Llegó a la presidencia de la Rural en junio de 2021, luego de que la pandemia postergara el recambio previsto para 2020. Fue reelecto en 2022 y 2024. En este nuevo período estará acompañado por Carlos Odriozola, ingeniero agrónomo, productor y coordinador de la Comisión de Carnes de la organización.

La elección enfrentó a quienes habían conducido juntos la entidad. Pino y Pereda compartieron fórmula durante varios años, pero su relación se quebró cuando el vicepresidente decidió disputar la sucesión. La discusión se concentró en la reforma del estatuto que fijó un máximo de tres mandatos consecutivos. Pereda sostuvo que el titular ya había agotado ese límite. Pino respondió que el cómputo debía comenzar con la entrada en vigencia de la nueva norma y afirmó que su candidatura tenía el aval de la Inspección General de Justicia. La campaña dejó ásperos reproches.

Pino reivindicó el saneamiento de las cuentas, la presencia federal y el diálogo con el poder político. Su agenda para los próximos dos años incluye reclamar retenciones cero, mejorar la infraestructura, ampliar el crédito, incorporar tecnología, reforzar la seguridad rural y promover una inserción internacional más ambiciosa.

El dirigente mantiene una relación fluida con Javier Milei, a quien abrió las puertas de la Rural cuando todavía era candidato a diputado. También conserva acceso a funcionarios de la Casa Rosada y vínculos con Luis Caputo y Santiago Caputo. Tras el triunfo, el Presidente lo felicitó con una frase de fuerte contenido político: “Roma no paga traidores”.

Con el 71 por ciento, Pino obtuvo una victoria contundente. El resultado ratificó su liderazgo, pero también dejó a la vista las fracturas de una institución centenaria que ahora deberá recomponer su convivencia interna.