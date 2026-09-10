Los audios atribuidos a Cerimedo en los que habla de su ex socio: "Es peor que yo"

La investigación judicial que mantiene detenido en Bolivia a Fernando Cerimedo sumó un nuevo capítulo con la difusión de una serie de audios atribuidos al consultor político e intercambiados con su entonces pareja, la abogada boliviana Nadia Beller. Las grabaciones, entregadas por Beller a la Justicia y posteriormente difundidas por distintos medios, exponen conversaciones sobre la venta de La Derecha Diario, conflictos internos dentro del universo libertario y referencias directas al periodista y empresario español Javier Negre, a quien el empresario define con una frase que rápidamente tuvo impacto político y mediático: "Es un mercenario de verdad, peor que yo".

Según lo difundido por la prensa, la conversación fue registrada el 23 de julio de 2026, apenas semanas antes del ataque armado que sufrió Beller en Santa Cruz de la Sierra. En ese diálogo, alguien cuya voz es idéntica a la de Cerimedo intenta explicar por qué decidió desprenderse de su participación accionaria en La Derecha Diario, el portal libertario que fundó junto a otros dirigentes y operadores digitales vinculados a La Libertad Avanza y posteriormente compartió con Negre. Durante la conversación sostiene que la empresa representaba un problema patrimonial debido a que seguía casado legalmente con Natalia Basil, ex funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que las acciones constituían un bien ganancial dentro del proceso de separación.

En el audio, Cerimedo afirma que prefirió vender su parte antes que mantener un conflicto judicial con su ex esposa y asegura que tampoco quería que otras personas ingresaran a la estructura societaria del medio. En ese contexto aparece la referencia a Javier Negre. El asesor libertario le dice a Beller que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lo señalaba públicamente como organizador de campañas digitales en su contra debido a su vínculo con La Derecha Diario. La abogada boliviana le responde que él terminaba pagando "los platos" por las publicaciones del español, a lo que el argentino se quejaba por los problemas políticos y económicos que le generaba.

Las grabaciones también muestran que Cerimedo buscaba desvincularse mediáticamente del portal. En la conversación sostiene que permanecer asociado a La Derecha Diario implicaba continuar expuesto a conflictos internacionales y afirma que la empresa generaba "muy poca plata al año" en comparación con el costo político que, según él, tenía seguir apareciendo como accionista. La difusión de este audio abrió además una disputa pública con Javier Negre.

Los audios con Negre no son el único material incorporado al expediente. Nadia Beller entregó a la Fiscalía boliviana numerosas conversaciones telefónicas, mensajes de voz, capturas de pantalla, fotografías, ubicaciones y chats que, según su denuncia, documentan meses de violencia psicológica, amenazas y operaciones políticas realizadas por Cerimedo. La prensa boliviana sostiene que Beller comenzó a guardar sistemáticamente esos registros antes del atentado, convencida de que podía ocurrirle algo si denunciaba públicamente al consultor.

El caso tomó dimensión internacional el 18 de agosto, cuando Nadia Beller fue atacada a balazos mientras descendía por las escalinatas del Swissotel de Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres armados dispararon varias veces; la abogada recibió tres impactos de bala y sobrevivió luego de ser intervenida quirúrgicamente. Beller estaba embarazada al momento del ataque y desde la cama del hospital acusó directamente a Cerimedo de ser el autor intelectual del atentado.

La Fiscalía boliviana detuvo a Cerimedo horas después e inició una investigación por tentativa de feminicidio, posteriormente ampliada por enriquecimiento ilícito. Durante allanamientos en propiedades vinculadas al consultor fueron secuestrados más de 40.000 dólares, equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos que los investigadores describieron como parte de una presunta estructura de operaciones digitales o "granja de bots". El material quedó bajo peritaje mientras la Justicia analiza si existían contratos irregulares con organismos estatales bolivianos.

Beller declaró que dos días antes del ataque había filtrado otro audio relacionado con presuntas irregularidades dentro del entorno político del entonces presidente boliviano Rodrigo Paz. Según contó en una entrevista con UNITEL, esa filtración provocó una fuerte discusión con Cerimedo. La causa también se amplió por enriquecimiento ilícito. Los fiscales investigan movimientos de dinero, contratos estatales relacionados con combustible, oro y servicios de comunicación digital, además de la procedencia del efectivo encontrado durante los allanamientos. El consultor libertario sostuvo que los fondos eran legales y mencionó un supuesto contrato con un organismo regional de desarrollo, afirmación que fue posteriormente desmentida por esa institución, según informó la prensa.

La Justicia boliviana dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde permanecerá detenido mientras avanzan las pericias sobre teléfonos, computadoras, audios y documentación secuestrada. La Fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación debido a la red internacional de contactos políticos y empresariales del consultor.

Desde el Gobierno nacional señalaron que Cerimedo no ocupa actualmente ningún cargo oficial y tomaron distancia de la investigación judicial que se desarrolla en Bolivia. Paralelamente, la aparición de los audios donde cuestiona a Javier Negre profundizó las tensiones internas dentro del ecosistema mediático libertario y reabrió la discusión sobre la propiedad y el funcionamiento de La Derecha Diario, uno de los principales medios digitales alineados con el oficialismo.

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