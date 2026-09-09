Al final, la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina admitió que es suyo

María Soledad Calle cambió de versión. La dirigente sindical vinculada a La Cámpora que había negado públicamente haber comprado el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner reconoció ahora ante la Justicia que la propiedad está a su nombre. Aseguró que utilizó fondos propios y que pensaba destinar el inmueble a una fundación sobre el desarrollo argentino.

La admisión figura en un escrito presentado por su abogado, Pablo Slonimsqui, en la causa que tramita ante el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini. “La adquisición del inmueble ubicado en San José 1111 fue realizada con recursos propios”, sostuvo la defensa.

La respuesta dejó preguntas abiertas. El escrito no identifica a la supuesta fundación, no precisa sus actividades ni sus autoridades. Tampoco aclara si llegó a constituirse legalmente ni por qué debía instalarse justo debajo de la vivienda donde Cristina cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

El reconocimiento contradice lo que Calle había dicho cuando la operación se hizo pública. Consultada por medios, ya había sido terminante: “No compré nada”. Atribuyó la información a una disputa sindical. También negó tener cargos en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y haber sido empleada de USEM SA, la empresa cuyo contrato con el gremio está bajo investigación.

El departamento está en el primer piso de San José 1111, en Constitución. Calle lo escrituró el 20 de agosto de 2025 por un valor declarado de 189.000 dólares, dos meses después de que Cristina comenzara a cumplir su condena en el segundo piso. La unidad tiene unos 252 metros cuadrados.

NOTICIAS ya había revelado que Calle no vivía allí y que los vecinos ni la custodia apostada en la entrada la conocían como ocupante habitual. Fuentes consultadas por esta revista señalaron que el precio habría superado los 250.000 dólares.

El patrimonio de Calle quedó bajo la lupa en la causa que investiga el vínculo entre la UOM y USEM. El juez levantó su secreto fiscal y bancario y pidió informes para determinar si sus ingresos guardan relación con sus propiedades y vehículos. Entre ellos figura el 50 por ciento de un BMW valuado en unos 70.000 dólares, incorporado a su patrimonio doce días antes de escriturar el departamento.

La presentación resuelve sólo una incógnita: la propiedad es de Calle, pese a que había dicho lo contrario. Quedan abiertas las otras dos preguntas: de dónde salió el dinero y cuál era el verdadero destino del departamento ubicado justo debajo de Cristina Kirchner.