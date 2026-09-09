Máximo Kirchner llegó a 11 mil millones de pesos en su última declaración jurada

La última declaración jurada patrimonial presentada por el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, volvió a ubicarlo entre los legisladores con mayor patrimonio declarado del Congreso. El dirigente de La Cámpora informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) bienes por 11.085 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, lo que representó un incremento de 2.773 millones de pesos respecto de la declaración anterior, cuando había consignado un patrimonio de 8.311 millones.

La actualización, difundida junto con las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores nacionales, generó un fuerte impacto político debido al volumen del patrimonio declarado y porque una parte importante de esos bienes se encuentra vinculada a la herencia de Néstor Kirchner y a empresas e inmuebles alcanzados por procesos judiciales. Según el documento oficial, el hijo de Cristina Kirchner declaró un patrimonio total de 11.085.308.000 pesos, cifra que implica una suba nominal del 33,4% en apenas doce meses.

El crecimiento patrimonial despertó atención porque el incremento supera ampliamente los ingresos declarados por el legislador durante el mismo período. De acuerdo con la documentación presentada, Kirchner informó ingresos por aproximadamente 108 millones de pesos provenientes de su salario como diputado nacional, alquileres y otras rentas. Sin embargo, el aumento patrimonial fue casi veintiséis veces superior a esos ingresos.

En la propia declaración jurada, el diputado explicó que la diferencia no responde principalmente a la adquisición de nuevos bienes sino a la actualización de la valuación de activos que ya integraban su patrimonio, especialmente inmuebles y participaciones societarias, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Bienes Personales. El documento oficial incorpora una observación en la que el legislador sostiene que 2.711 millones de pesos, es decir el 97,7% del incremento patrimonial, corresponden a diferencias de valuación de bienes ya existentes.

Según esa explicación, la revaluación alcanzó principalmente propiedades inmobiliarias ubicadas en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, además de la actualización contable de las participaciones en las sociedades familiares Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., empresas que administran hoteles y propiedades heredadas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los datos que más sobresale de la declaración jurada es la magnitud de las tenencias en moneda extranjera.

Kirchner declaró depósitos por 2.332.000 dólares estadounidenses, además de una caja de ahorro con 516.072 dólares. En conjunto, esas disponibilidades suman cerca de 2,85 millones de dólares, que al tipo de cambio oficial utilizado en la declaración representan alrededor de 4.118 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente el 37% de todo su patrimonio. El origen de esos fondos figura consignado como herencia dentro del expediente sucesorio de Néstor Kirchner.

La declaración patrimonial también detalla 27 inmuebles distribuidos entre El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellos aparecen casas, departamentos, locales comerciales, terrenos y lotes urbanos. Solamente dos propiedades fueron adquiridas directamente por Máximo Kirchner: un lote en El Calafate comprado en 2008 y una vivienda en Río Gallegos adquirida en 2010. Los restantes 25 inmuebles ingresaron a su patrimonio como parte de la herencia familiar luego del fallecimiento de Néstor Kirchner y de la posterior cesión de bienes realizada por Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos.

Entre las propiedades declaradas figuran departamentos en Puerto Madero y Recoleta, viviendas en Río Gallegos, terrenos en El Calafate y distintos inmuebles vinculados históricamente al patrimonio de la familia Kirchner. La valuación de muchos de esos bienes aumentó considerablemente durante 2025 como consecuencia de la actualización fiscal aplicada a los inmuebles, fenómeno que explica buena parte del crecimiento patrimonial informado ante la Oficina Anticorrupción.

La situación de las empresas Los Sauces y Hotesur también continúa bajo investigación judicial. Ambas sociedades forman parte de la causa Hotesur–Los Sauces, donde Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner fueron enviados a juicio oral por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al alquiler de hoteles y propiedades a empresarios de la obra pública. La Corte Suprema dejó firme la realización del juicio oral, aunque el inicio del debate continúa pendiente por cuestiones procesales y pericias contables.

La difusión de la declaración jurada reavivó el debate político sobre el patrimonio de la familia Kirchner y volvió a instalar cuestionamientos desde el oficialismo y la oposición acerca del origen y la evolución de esos bienes. Al mismo tiempo, dirigentes del kirchnerismo remarcaron que la mayor parte del patrimonio declarado proviene de la sucesión de Néstor Kirchner y que todos los bienes fueron informados ante la Oficina Anticorrupción conforme a las exigencias legales. La presentación de la declaración jurada quedó así en el centro de la discusión pública por convertir al fundador de La Cámpora en uno de los principales referentes políticos con mayor patrimonio declarado en la Argentina, con activos valuados oficialmente en 11.085 millones de pesos al cierre de 2025.