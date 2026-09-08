Encuesta: el 51,6 por ciento no cree en el llamado a la unidad nacional de Milei por Malvinas

El llamado de Javier Milei a dejar de lado las diferencias políticas alrededor de la causa Malvinas no logró atravesar la grieta. Según una encuesta nacional de Management & Fit, el 51,6 por ciento afirmó que no le cree ni confía en el Presidente cuando convoca a la unidad sobre la soberanía de las islas.

El relevamiento se realizó entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 personas de entre 16 y 75 años, mediante encuestas online y telefónicas. La muestra tiene alcance nacional y un margen de error de más o menos 3,1 puntos.

Ante la pregunta sobre la convocatoria, un 29,5 por ciento respondió que confía “mucho” y otro 12,1 por ciento, “algo”. Un 4,8 por ciento dijo creerle “poco” y el 1,9 no contestó. La desconfianza fue mayor entre las mujeres, con el 56,4 por ciento; los mayores de 40 años, con el 55,4; y las personas de nivel educativo alto, con el 59,1.

Este dato es clave. La posición frente al Gobierno resultó decisiva. Entre quienes aprueban la gestión, el 74,6 por ciento dijo creer y confiar mucho en Milei. Entre quienes la desaprueban, el rechazo trepó al 90,1 por ciento.

La cadena nacional tuvo amplia repercusión: el 90,3 por ciento aseguró haberla escuchado o recibido información sobre ella. Sin embargo, las interpretaciones quedaron divididas. El 44,6 por ciento entendió que Milei presentó medidas concretas, mientras que un 44,2 sostuvo que se limitó a declaraciones generales.

La división se repitió al preguntar por el objetivo del discurso. El 35,9 por ciento creyó que buscó defender la soberanía argentina y un porcentaje casi idéntico, el 34,5, interpretó que intentó hacer marketing electoral. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 81 por ciento eligió la defensa de la soberanía; entre los que lo desaprueban, el 61 por ciento señaló una estrategia electoral.

El 61,1 por ciento atribuyó el cambio de postura presidencial a una conveniencia política y sólo el 24,7 lo vinculó con una convicción. La lectura crítica alcanzó al 70,6 por ciento entre las personas con nivel educativo alto y al 84,8 entre quienes desaprueban la gestión.

El anuncio tampoco mejoró la valoración general de Milei. Para el 43,7 por ciento, su imagen se mantuvo igual; para el 36,5 empeoró y sólo para el 17,9 mejoró. A su vez, el 55,1 por ciento afirmó que la oposición será crítica del proyecto oficial para hacer campaña.

La encuesta muestra así una paradoja: la causa conserva su fuerza transversal, pero la figura presidencial dificulta convertir ese consenso histórico en unidad política efectiva.