Encuesta de imagen: Milei quedó cuarto entre los votantes de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei llegó a los mil días de gestión con un escenario social que muestra estabilidad en los indicadores de aprobación de su gobierno, pero con un deterioro persistente en la percepción económica y un fuerte retroceso en su imagen personal, incluso entre quienes votaron a La Libertad Avanza. Esa es la principal conclusión del informe nacional de agosto elaborado por D'Alessio IROL y Berensztein, un estudio realizado entre el 28 y el 30 de ese mes.

La consultora analizó el humor social y político del país y que reveló un dato especialmente significativo para el oficialismo: dentro del electorado libertario, Milei dejó de ser el dirigente mejor valorado y quedó relegado al cuarto lugar en imagen positiva. También el relevamiento muestra que la situación económica continúa siendo el principal factor de desgaste de la administación nacional. El 66% de los argentinos considera que la economía está peor que hace un año, mientras apenas el 33% sostiene que está mejor.

Los consultores remarcan que ese indicador prácticamente no se modificó durante los últimos tres meses, consolidando una percepción negativa estable sobre el rumbo económico. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza el optimismo descendió un punto y se ubicó en el 70%, mientras que entre quienes votaron al peronismo la evaluación negativa alcanza al 97% del electorado.

Por otro lado, las expectativas hacia el futuro también muestran un deterioro. El informe señala que solamente el 37% cree que la economía estará mejor dentro de un año, mientras que el 59% piensa que la situación empeorará. Entre los votantes libertarios todavía persiste una expectativa favorable, ya que el 79% considera que habrá recuperación económica durante el próximo año. Del otro lado del escenario, el 96% de los votantes de Fuerza Patria sostiene que el futuro económico será peor.

Pese al malestar económico, la evaluación de la gestión presidencial permanece relativamente estable. El 40% de los encuestados califica positivamente al Gobierno nacional y el 58% lo evalúa de manera negativa. Los investigadores destacan que la administración Milei se mantiene por encima del piso registrado en abril y recuperó dos puntos respecto de julio. Entre los votantes de La Libertad Avanza, la aprobación de la gestión alcanza el 85%, dos puntos más que el mes anterior, mientras que entre los votantes de Fuerza Patria la desaprobación llega al 98%.

El informe diferencia con claridad la valoración del Gobierno de la imagen del propio presidente. Javier Milei registra apenas un 34% de imagen positiva y un 62% de imagen negativa a nivel nacional, uno de los niveles más bajos desde que asumió la Presidencia. La serie histórica incorporada en el estudio muestra un descenso sostenido desde fines de 2024, cuando superaba el 45% de imagen positiva, hasta alcanzar el 34% en agosto de 2026.

La caída resulta todavía más llamativa cuando se analiza exclusivamente el voto libertario de las elecciones legislativas de 2025. Allí Milei ya no lidera el ranking de dirigentes propios. La dirigente con mejor imagen es la senadora Patricia Bullrich, con un respaldo del 89%; en segundo lugar aparece el ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con 81%; tercero figura el actual coordinador de ministros, Diego Santilli, con 77%; y recién en el cuarto puesto se ubica el presidente, con un 75% de imagen positiva entre sus propios votantes. Detrás del mandatario aparecen otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, un dato que los consultores interpretan como un cambio en la jerarquía interna de las figuras mejor valoradas dentro del espacio libertario.

La comparación con el resto de los dirigentes nacionales también deja un dato adverso para la Casa Rosada. Guillermo Francos encabeza el ranking general de imagen con un 45% de valoración positiva y es el único dirigente que obtiene balance neto favorable, con un diferencial de +1 entre opiniones positivas y negativas. Bullrich ocupa el segundo lugar con el 43%, seguida por Myriam Bregman y Axel Kicillof, ambos con el 40%. Luego aparecen Jorge Macri con el 39%, Mauricio Macri con el 38% y Santilli con el 37%. En es e conteo, el Jefe de Estado queda relegado al octavo puesto con el 34% de imagen positiva y un balance negativo de -28 puntos.

En la oposición también aparecen diferencias marcadas. Axel Kicillof registra un 40% de imagen positiva y un 58% de negativa, mientras Cristina Fernández de Kirchner obtiene un 29% de imagen positiva frente a un 65% de negativa. Victoria Villarruel, por su parte, queda con un 24% de imagen positiva y un 67% de negativa, siendo una de las dirigentes con peor balance del estudio.Otro de los ejes centrales del informe es el cambio en las preocupaciones de la sociedad.

Por primera vez desde que comenzó la serie de mediciones, el costo de los servicios públicos se convierte en la principal preocupación nacional con el 60% de las menciones. En segundo lugar aparece el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida, con el 59%, y tercero la incertidumbre sobre la situación económica, con el 58%. La inseguridad queda relegada al cuarto lugar con el 57%, seguida por los costos de la salud y la falta de propuestas para el crecimiento económico.

La segmentación política muestra dos agendas completamente distintas. Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es la inseguridad, con el 71%, seguida por la impunidad de la corrupción kirchnerista, con el 65%. También aparecen entre las principales inquietudes los costos de la salud, las estafas digitales, el acceso a las drogas y las apuestas online entre los jóvenes. En cambio, entre los votantes de Fuerza Patria predominan los temas económicos: el costo de los servicios públicos lidera con el 84%, seguido por la incertidumbre económica con el 78%, la caída del empleo y la industria por la apertura económica con el 77%, el precio de los alimentos con el 73% y el temor de que los ingresos no alcancen con el 72%.

El estudio también incorpora un apartado sobre una problemática social que viene creciendo en las últimas mediciones: las deudas vinculadas con el juego y las apuestas online. El 50% de los encuestados respondió que no conoce ningún caso cercano, pero el otro 50% manifestó algún grado de cercanía con esa problemática. El 36% dijo haber escuchado casos en su entorno, el 10% conoce a un amigo o compañero afectado, el 3% señaló a un familiar y el 1% reconoció que él mismo o alguien de su hogar se endeudó o dejó de pagar gastos por jugar o apostar. La incidencia resulta mayor entre los sectores socioeconómicos medios y medios altos.

La encuesta fue realizada entre el 28 y el 30 de agosto de 2026 mediante entrevistas online. El relevamiento incluyó 800 casos sobre población general mayor de 18 años de todo el país, utilizando un cuestionario cerrado y estructurado, según la ficha técnica difundida por D'Alessio IROL y Berensztein.Como conclusión general, el Gobierno llega a los mil días de mandato con un núcleo de apoyo libertario todavía sólido en términos de aprobación de gestión, pero con un deterioro significativo en la imagen presidencial y con una ciudadanía cada vez más preocupada por el impacto del costo de vida. El dato más sensible para el oficialismo es que, dentro de su propio electorado, Milei ya no aparece como la figura más representativa de LLA y quedó cuarto en el ranking de dirigentes libertarios.