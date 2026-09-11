Organizaron una marcha contra Galperin y los intereses de 1300% de Mercado Libre

Una procesión religiosa desembarcó frente a las oficinas de Mercado Libre con rezos, pancartas y una acusación directa contra su fundador. “Galperin, la Virgen te condena”, fue una de las consignas de la movilización que reunió a fieles católicos y organizaciones sociales en el barrio porteño de Saavedra para cuestionar el costo de los créditos ofrecidos por Mercado Pago.

La columna partió desde la esquina de las avenidas Melián y General Paz, cerca del shopping Dot Baires, y avanzó con una imagen de la Virgen de Luján en andas. Al frente estuvo Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). También participaron Pablo Puebla, de Organizaciones Libres del Pueblo, y Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.

Los manifestantes acusaron a Marcos Galperin de “usurero” y desplegaron carteles con mensajes como “Basta del imperio de las comisiones”, “Galperin planero” y “Caputo, la gente no tiene dólares, tiene deudas con Mercado Pago”. Castro invocó a San Antonio de Padua y pidió la “conversión” del empresario. No se informó una adhesión institucional de la Iglesia Católica: la puesta religiosa correspondió a los participantes.

La cifra que encendió el reclamo surge de casos concretos y permanece bajo discusión judicial. La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina presentó una demanda contra Mercado Libre SRL a partir de dos usuarias que denunciaron tasas superiores al 1.300% anual. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°24 y busca extender una eventual resolución favorable a otros clientes.

El porcentaje alude al costo financiero total efectivo anual calculado para determinadas operaciones: incluye intereses, comisiones, impuestos y capitalización; no rige por igual para los préstamos. Al momento de conocerse la presentación, todavía no se había corrido traslado a la empresa y Mercado Libre no había dado una respuesta pública.

La marcha coincidió con el debate en Diputados de proyectos sobre endeudamiento familiar. La protesta forma parte de una campaña más amplia, que incluyó un boicot de 24 horas contra Mercado Pago y movilizaciones al Congreso y a entidades bancarias. Las agrupaciones reclaman límites a las tasas y un programa para familias y pequeñas empresas endeudadas; el Gobierno sostiene que se trata de relaciones entre privados. Entre estampitas y banderas, la disputa por el crédito salió de las pantallas y ganó la calle.