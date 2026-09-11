El gobernador Weretilneck fue tendencia en redes por el proyecto Negro Muerto

Un anuncio de infraestructura productiva terminó convertido en material para memes. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó en X una obra eléctrica destinada a poner en producción 13.000 hectáreas y escribió, en mayúsculas: “NEGRO MUERTO: ENERGÍA PARA PONER 13.000 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN”. El nombre bastó para que la publicación escapara de la agenda provincial y se instalara entre las tendencias argentinas.

La cuenta ¿Por qué es tendencia? atribuyó la tendencia al posteo viral. Usuarios imaginaron diálogos imposibles con inversores extranjeros, jugaron con traducciones al inglés y compararon el topónimo con otros nombres peculiares de la geografía nacional. Detrás del humor, sin embargo, Negro Muerto es un lugar real y el proyecto no fue bautizado por el gobernador.

El paraje está ubicado en el Valle Medio de Río Negro, sobre la margen norte del río y a unos 70 kilómetros al sudeste de Choele Choel. El nombre ya identificaba a una estancia de la zona a comienzos del siglo XX: registros periodísticos sobre la historia productiva regional ubican en 1908 la organización del establecimiento Castre-Negro Muerto. Con el tiempo, la denominación pasó a reconocer el área y figura desde hace años en documentos públicos, investigaciones arqueológicas y planes oficiales de riego.

¿Por qué se llama así? No existe una explicación documental concluyente. La versión transmitida por la tradición local cuenta que un joven brasileño afrodescendiente, prófugo de la Justicia, llegó a trabajar a la estancia. Durante una fiesta atravesada por el alcohol habría discutido con otro peón y murió asesinado; otra variante responsabiliza a la Policía. Fue enterrado allí y el campo habría quedado en la memoria como “la estancia del Negro Muerto”. Es una leyenda oral, por lo que no se conocen su nombre, la fecha del episodio ni pruebas que permitan cerrar el relato como hecho histórico.

La iniciativa que disparó la viralización se denomina El Solito–Negro Muerto. Según el gobierno rionegrino, demanda US$8.428.135 y contempla 32,195 kilómetros de red de media tensión, un cruce aéreo sobre el río Negro y siete subestaciones transformadoras. Forma parte del Programa de Desarrollo Rural que la provincia impulsa con financiamiento del BID. La electricidad permitiría incorporar tecnología, ampliar el riego y mejorar la competitividad rural. Weretilneck buscaba hablar de producción y empleo; el antiguo nombre del mapa terminó quedándose con la conversación.