Encuesta: Milei es el segundo presidente con peor imagen de Latinoamérica

El presidente Javier Milei quedó como el segundo mandatario con peor imagen de América Latina, apenas por encima de la venezolana Delcy Rodríguez. Así surge de la última edición de Latam Pulse, el estudio regional elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, que registró en agosto un 58% de desaprobación hacia el jefe de Estado argentino.

El dato ubica a Milei a tres puntos de Rodríguez, cuya valoración negativa llegó al 61%. En la otra punta aparece la mexicana Claudia Sheinbaum, con apenas 35% de rechazo. El contraste expone el deterioro de la posición regional del libertario, aunque el relevamiento también mostró una leve recuperación respecto de julio, cuando su desaprobación había alcanzado el 62,4%.

La mejora, sin embargo, no logró revertir el saldo adverso: el 38,1% de los argentinos aprueba la gestión presidencial y un 3,9% no tomó posición. La evaluación del Gobierno repite la tendencia. El 52,7% lo calificó como malo o muy malo, frente a un 31,5% que lo consideró bueno o excelente y un 15,8% que lo juzgó regular.

El informe también detectó una brecha marcada entre varones y mujeres. Mientras el 42,9% de los hombres evaluó negativamente al Gobierno, la proporción ascendió al 61,5% entre las mujeres: casi 19 puntos de diferencia. La pérdida de apoyo atraviesa, además, un escenario en el que la corrupción y el desempleo se afianzan entre las principales preocupaciones.

El capítulo económico ofrece el cuadro más delicado para la Casa Rosada. La Argentina quedó última en el índice regional de confianza del consumidor, con -24,3 puntos. Perú, penúltimo, obtuvo -9,1. El país fue además el único con expectativas futuras negativas: marcó -11,4 puntos, contra los 2,7 positivos del caso peruano.

Un 63% describió como mala la situación económica actual y apenas un 24% la consideró buena. A la hora de mirar hacia adelante, cerca de la mitad de los consultados dijo no esperar una mejora, mientras siete de cada diez evaluaron de manera negativa el mercado laboral.

El trabajo de campo en la Argentina se realizó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 encuestados, mediante reclutamiento digital aleatorio. El estudio informó un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

El sondeo deja una señal ambivalente para el oficialismo: Milei recuperó parte del terreno perdido en julio, aunque continúa cerca del fondo de la tabla regional. El alivio estadístico no alcanza para compensar el rechazo mayoritario ni el pesimismo sobre la economía.