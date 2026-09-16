Qué dijo Luis “Toto” Caputo tras el sobreseimiento de sus hermanos en la causa por los escraches contra el kirchnerismo

Luis “Toto” Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal y lanzó sin rodeos una dura acusación contra el kirchnerismo. “Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más RIDÍCULA de la historia!!”, escribió el ministro de Economía en X.

Caputo además señaló “la complicidad de una buena parte del periodismo” y vinculó la pesquisa con una maniobra destinada a obtener rédito político. “En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño”, sostuvo. Según el funcionario, así actúa el kirchnerismo cuando gobierna: utiliza “todo el aparato estatal” para perseguir a quienes elige.

El pronunciamiento llegó después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desvinculara a los tres integrantes de la familia. La causa buscaba determinar si los pagos de Caputo Hermanos a Jonathan Morel, referente de Revolución Federal, habían encubierto aportes para las actividades de la agrupación antikirchnerista, conocida por sus marchas, escraches y amenazas.

En su publicación, Caputo afirmó que “la obra existió y fue real”. Enumeró remitos, facturas, transferencias e informes de la AFIP y de bancos que acreditaron la construcción de Espacio Añelo y la fabricación, entrega e instalación de los muebles para un edificio de 60 departamentos en Añelo, Neuquén.

El magistrado concluyó que la secuencia de presupuestos, contratación, facturación y pagos era compatible con un negocio genuino, no con una pantalla para canalizar fondos. También valoró que el vínculo comercial entre Rosana Caputo y Morel había comenzado antes de la creación de Revolución Federal, en mayo de 2022. No encontró comunicaciones, testimonios ni documentos que demostraran una participación criminal de Caputo Hermanos.

El fallo relativizó, además, un peritaje que había detectado diferencias entre los montos facturados y valores de referencia. La comparación enfrentaba muebles hechos a medida con productos estandarizados y no contemplaba el flete hasta Neuquén. Para la Justicia, no pudo acreditarse la existencia de sobreprecios.

Con esos elementos, Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento por inexistencia del hecho investigado. La decisión no cierra el expediente sobre Revolución Federal: el fiscal Gerardo Pollicita pidió enviar a juicio oral a Morel y otros cuatro integrantes por incitación a la violencia colectiva y amenazas.