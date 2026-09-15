Los tuits del canciller Pablo Quirno en los que se mofaba del reclamo por Malvinas

La llegada de Pablo Quirno al Palacio San Martín volvió a poner bajo la lupa su archivo en X. Dos mensajes de hace más de una década muestran una mirada irónica sobre un pilar de la política exterior argentina: el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

Según reveló REALPOLITIK, el 12 de marzo de 2013 Quirno reaccionó al referéndum organizado en el archipiélago con una pregunta cargada de sorna: “¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?”. La consulta buscaba ratificar la voluntad de mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

Al sugerir que una votación en el continente podía arrojar un resultado semejante, el canciller ponía en duda el respaldo social a la reivindicación argentina. Esa posición adquiere otro peso ahora que está al frente del ministerio encargado de sostenerla ante gobiernos y organismos internacionales.

Hubo otro antecedente. En junio de 2014, durante un intercambio con José Luis Espert, Quirno comparó las gestiones por los fondos buitre con las presentaciones por las islas ante las Naciones Unidas. “Ir a la ONU por los buitres es lo mismo que ir por la Malvinas… declaraciones obtendremos, pero definiciones o cambios, NO”, escribió. La frase transmitía escepticismo sobre la vía multilateral, central para la diplomacia argentina.

Los posteos reaparecieron tras su designación como canciller por Javier Milei. Economista y exejecutivo de JP Morgan, Quirno integra el círculo de confianza del ministro Luis Caputo. Antes de llegar a Cancillería fue secretario de Finanzas y de Relaciones Económicas Internacionales.

El contraste es inevitable. La Constitución ratifica la soberanía argentina sobre las islas y establece su recuperación, conforme al derecho internacional, como un objetivo permanente e irrenunciable. La Cancillería debe convertir ese mandato en política de Estado.

El paso del tiempo no vuelve actuales aquellas opiniones ni permite anticipar la conducta de un funcionario. Pero tampoco las reduce a una anécdota digital: revelan qué pensaba Quirno sobre Malvinas y la utilidad de la ONU antes de asumir la responsabilidad de representarlas. Hasta ahora, no trascendió una explicación pública suya que precise si modificó esa mirada.

La controversia abre una pregunta que excede a dos tuits. Ya no se trata solo de lo que el canciller escribió cuando estaba fuera del Gobierno, sino de cómo defenderá desde su cargo una política de Estado que entonces relativizó.