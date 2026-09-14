Burbujas de Altura: vinos, espumantes y enoturismo con una identidad familiar

Burbujas de Altura nació a partir de la pasión por la vitivinicultura de su fundador, ingeniero agrónomo con vocación por los cultivos frutales. Con el tiempo, ese camino se convirtió en una bodega familiar que permitió unir profesión, amor por el vino y el sueño de construir un proyecto compartido.

La bodega elabora vinos y espumantes de altura y desarrolla propuestas de enoturismo. Entre ellas se encuentran recorridos por la bodega, degustaciones guiadas, propuestas gastronómicas y actividades personalizadas, acompañadas por una variedad de vinos y espumantes.

Espumantes elaborados a 1.810 metros de altura

Uno de sus principales diferenciales es ser la primera bodega especializada en espumantes elaborados por método tradicional (Champenoise) del Norte Argentino y, además, la ubicada a mayor altura de Argentina, a 1.810 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones, junto con el terroir de Cafayate, aportan características únicas a sus vinos y espumantes.

Burbujas de Altura es una bodega boutique familiar atendida por sus propios dueños, donde la atención personalizada y el compromiso con la sustentabilidad forman parte de su identidad. Trabaja con una gestión responsable de los recursos, utiliza energías renovables, cuenta con instalaciones accesibles y recibe visitantes en español, inglés, italiano y noruego.

Un proyecto marcado por sus raíces familiares

La identidad del proyecto nace de la unión entre el paisaje de Cafayate y las raíces noruegas de la familia. La búsqueda de calidad, la atención cercana y personalizada y el deseo de compartir la pasión por lo que hacen son parte de su propuesta.

Cada recorrido permite conocer la historia familiar, el trabajo detrás de cada etiqueta y un proyecto en el que conviven tradición, innovación y autenticidad. Más que vender vinos, la propuesta busca compartir una experiencia que reúna el paisaje, las raíces y la historia de quienes hacen posible Burbujas de Altura.



Datos de contacto

Celular: +54 9 3868 40-1524

Instagram: @burbujasdealtura

Mail: [email protected]

Sitio web: burbujasdealtura.com.ar

Ruta Nacional N° 40, Km. 4347,4 - Cafayate, Salta - Rep. Argentina

por CONTENT NOTICIAS