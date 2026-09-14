LA VOZ "INVISIBLE": LAS PRESIONES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEPORTISTAS

Las presiones en niña/os y adolescentes, es algo que siempre existió; pero hoy, gracias al auge de la Psicología Deportiva, es posible visibilizar las exigencias a las que están expuestos, y así poder prevenir situaciones indeseables, por ejemplo, lesiones y/o repetidas intervenciones quirúrgicas en edades cada vez más tempranas, intentos de suicidio, como también depresiones o abandono de la práctica deportiva.

Muchas veces me llaman cuando la lesión ya está instalada, permitiendo trabajar en consultorio desde la prevención, antes que ocurra la lesión.

Se trata de las exigencias del entorno, de la familia, entrenadores, etc. Esas exigencias se interiorizan, y es el propio deportista que se exige, es decir, es lo que se llama en Psicoanálisis (superyó), esa “voz", ese mandato que lleva a más: rendir más, ganar más, entrenar más, “ser mejor”, "poder con todo”, pero saber que nunca es suficiente.

En la mayoría de las veces produce malestar, y es el propio joven el que no se permite el error (éste siempre termina siendo un blanco a derribar), convirtiéndose en: “no me puedo equivocar”, o los sentimientos de impotencia y frustración.

En el acompañamiento que realizo con quien viene a consultarme les transmito que el error es información, les permite ver qué tienen que seguir profundizando, entrenando, practicando. Les permite avanzar y evolucionar en el deporte o práctica que realicen.

Como el deportista entrena el área física y técnica también es necesario que trabajen y hablen de los que le sucede a nivel personal, de sus emociones, para evitar bloqueos en entrenamientos. Como decía Freud, “lo que no se elabora se repite”, y los Psicólogos trabajamos sobre eso que se viene repitiendo, “siempre fallo en este momento”.

Un aspecto inherente a toda práctica deportiva es que no se pierda lo lúdico, la diversión y el disfrute, tanto a nivel amateur como de alta competencia.

Hoy poder contar con un Psicólogo especializado en Deporte tanto en clubes como de manera particular, es un derecho de los niños y jóvenes que hace a su salud integral.

Para las Instituciones, contar con dicho profesional no representa un gasto, sino una inversión.

LIC. ROSARIO GHILINI.

Especialista en Psicología Clínica de niños y adolescentes. Psicóloga en el ámbito deportivo. UNLP. Mar del Plata.

Web: https://www.rosarioghilini.com/

Instagram: @lic.rosarioghilini

Mail: [email protected]

Teléfono: 0223-15-6510219.

por CONTENT NOTICIAS