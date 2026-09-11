Emily Azar: “La riqueza de la psicología está en el intercambio y en acercar el conocimiento de forma simple”

Emily, ¿cómo fueron tus inicios en la práctica profesional?

Mi inicio en la práctica profesional se remonta a una experiencia como becaria en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, Chile, donde realicé prácticas de psicodiagnóstico infantil, investigación e intervención sociocomunitaria. Sumado a ello, en la Universidad Católica de Santiago del Estero hice mis prácticas de orientación vocacional y laboral. Mientras desarrollaba mi tesis sobre imagen corporal y cirugía estética, fui ayudante de cátedra en métodos de investigación para las carreras de Psicología y Psicopedagogía. Luego me desempeñé como catedrática de psicología en instituciones secundarias y superiores, tanto públicas como privadas. Después coordiné pedagógicamente el programa nacional de formación de cuidadores domiciliarios y fui disertante en diversas jornadas para empresas y público en general sobre psicología general, gestión emocional, ventas y selección de personal. La atención en consultorio la inicié cinco años después de recibirme, por una decisión plenamente propia.



¿A qué te dedicás actualmente en tu práctica y qué temáticas abordás en tus talleres?

Actualmente me dedico a la atención de adultos en modalidad online, bajo el marco de mis especializaciones en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Córdoba y en Psicoterapia Contextual por la Universidad de Almería, España. Mi última investigación estuvo enfocada en el uso de la inteligencia artificial como consulta psicológica. También cuento con la especialidad en docencia superior en educación y tecnologías de la información y la comunicación. En paralelo, imparto talleres de autodesarrollo y entrenamiento sobre temas como el miedo a rendir, oratoria, pánico escénico, hábitos para la felicidad cotidiana y atención sin distracción, entre otros. Además, desde hace más de diez años soy referente en medios periodísticos gráficos, digitales, radiales y televisivos en Santiago del Estero, con contenidos que se reproducen en otras provincias.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

En lo psicoeducativo, he escuchado varias veces que destacan mi estilo comunicacional para transmitir el conocimiento científico. Siempre trato de explicar de la manera más simple lo más complejo, porque creo firmemente que eso acerca la psicología a la gente y ayuda a derribar los estigmas asociados a hablar de ciertos temas de salud mental.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo a nivel profesional?

A mediano plazo me veo enfocada en potenciar la consulta online para adultos, expandir la formación virtual e integrarme activamente en un equipo laboral a nivel institucional o corporativo.

Si pudieras volver al inicio, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Si comenzara de nuevo, trabajaría mucho más en red y no me limitaría al trabajo solitario o individual en el consultorio. La verdadera riqueza está en el intercambio y en construir espacios colectivos donde compartir la experiencia laboral.

Emily Azar

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por CONTENT NOTICIAS