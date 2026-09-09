Mariana Pertusi: nutrición personalizada para construir hábitos sostenibles

Mariana Pertusi, licenciada en Nutrición (UBA), trabaja sobre la dieta propia de cada paciente, entendida como su patrón habitual y real de consumo de alimentos. Su abordaje parte de conocer y comprender la manera particular en que cada persona se alimenta, contemplando sus hábitos, conductas y contexto.

Desde ese enfoque, entiende la alimentación como una experiencia personal e íntima. Su propuesta apunta a trabajar sobre esa forma única de alimentarse, en lugar de partir de una indicación universal o igual para todos.

Su interés por la profesión nació ligado al tenis y la llevó a formarse en nutrición deportiva incluso antes de recibirse. Más adelante realizó una formación de cuatro años en el ICBA y se incorporó al equipo de la Dra. Mónica Katz, a quien reconoce como una figura fundamental en su carrera.

Actualmente se dedica a la atención en consultorios ambulatorios y en el ámbito particular, además de desarrollar programas de nutrición para empresas orientados a llevar la educación alimentaria y la prevención al entorno laboral.

Una alimentación pensada desde la individualidad

En 2010, Pertusi creó y registró MI EXPERIENCIA ALIMENTARIA®, junto con el Ciclo de Alimentación®, una herramienta gráfica que permite interpretar cómo se compone la alimentación comida a comida y a lo largo de cada día.

Cada recomendación y objetivo se planifica de manera personalizada y conjunta, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y motivos de consulta de cada paciente. La escucha, la empatía, el respeto por la individualidad y la educación alimentaria atraviesan este trabajo, con el objetivo de generar autonomía y favorecer cambios posibles y sostenibles.

Educación alimentaria frente al exceso de información

Uno de los desafíos actuales, según la especialista, es acompañar a las personas en un contexto atravesado por una gran cantidad de información sobre alimentación que no siempre resulta clara, confiable o apropiada para cada caso. Frente a este escenario, considera fundamental distinguir la evidencia de las modas y transformar el conocimiento en herramientas aplicables a la vida cotidiana.

De cara al futuro, busca continuar desarrollando y difundiendo MI EXPERIENCIA ALIMENTARIA®, ampliar su llegada a nuevos espacios de educación y prevención y profundizar el trabajo relacionado con la longevidad saludable.

También proyecta seguir integrando nutrición, deporte y bienestar, especialmente en relación con el tenis. Entre sus objetivos se encuentra además desarrollar y conducir un programa de educación alimentaria que acerque información y herramientas prácticas a un público amplio.

Lic Mariana Pertusi ( MN: 3197- MP: 1687)

Celular: 1134116139

Instagram: @miexperienciaalimentaria

Email: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS