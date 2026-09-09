Orgullo neuquino e identidad patagónica

Estos nueve años han representado un período de profundo aprendizaje y crecimiento.

Nuestro valor de origen neuquino no es solo una etiqueta; es el corazón de la marca y nuestro principal diferencial frente a las opciones masivas.

La clave para mantenernos competitivos fue encontrar el equilibrio perfecto: estandarizar la calidad de los procesos para garantizar siempre la misma excelencia, pero respetando la nobleza de las materias primas y la identidad patagónica que nuestros clientes eligen.

Logramos que Amuyen de Cuyen deje de ser solo una compra de paso o un souvenir, para convertirse en un producto de consumo habitual y de orgullo local.

Expansión Comercial y Canales de Venta

Reestructuración operativa, gestión logística y sinergia comercial para acelerar el alcance masivo.

Llegar a las góndolas de las grandes superficies fue un salto cualitativo enorme que nos exigió una reestructuración operativa.

La venta masiva exige una gestión de logística muy rigurosa para garantizar la frescura y la vida útil en góndola, además de un trabajo constante para destacarnos visualmente.

Lo interesante es que el canal de supermercados y nuestra venta minorista no compiten, se complementan: el supermercado nos da volumen y alcance masivo, mientras que el canal minorista directo nos permite mantener el contacto mano a mano con el cliente y testear nuevos lanzamientos.

Modelo de Franquicias y Proyección Nacional

Escalabilidad, transferencia de know-how e inversión en planta para llevar la experiencia Amuyen de Cuyen a todo el país.

El proyecto de franquicias es el paso natural para escalar el negocio.

Para dar este salto, nos tomamos el tiempo de profesionalizar la marca por dentro: codificamos cada proceso en manuales operativos muy precisos y estructuramos una transferencia de know-how completa.

Lo que le ofrecemos al franquiciado no es solo una marca conocida, sino un modelo de negocio probado, rentable y fácil de operar.

Nuestro objetivo principal es que, sin importar en qué ciudad abras un local de ADC, el cliente viva exactamente la misma experiencia de atención y disfrute la misma calidad de producto.

Para respaldar este crecimiento en retail y la apertura de franquicias, tuvimos que realizar inversiones estratégicas en nuestra planta de producción.

Adecuamos la capacidad instalada para aumentar sensiblemente el volumen diario, optimizamos costos mediante economías de escala y elevamos nuestros estándares bajo estrictas normas de seguridad alimentaria.

Hoy no solo estamos preparados para abastecer con solvencia la demanda actual de Neuquén, sino que tenemos la infraestructura técnica necesaria para proyectar nuestra distribución a nivel regional y nacional.

Amuyen de Cuyen

IG: @amuyendecuyen

por CONTENT NOTICIAS