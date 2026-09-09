Wednesday 9 de September, 2026
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Orgullo neuquino e identidad patagónica

9 años consolidando el valor de origen neuquino con calidad, identidad y arraigo local. | Por Amuyen de Cuyen.

Orgullo neuquino e identidad patagónica | Foto:CONTENT NOTICIAS
Orgullo neuquino e identidad patagónica | Foto:CONTENT NOTICIAS

Estos nueve años han representado un período de profundo aprendizaje y crecimiento.

Nuestro valor de origen neuquino no es solo una etiqueta; es el corazón de la marca y nuestro principal diferencial frente a las opciones masivas.

La clave para mantenernos competitivos fue encontrar el equilibrio perfecto: estandarizar la calidad de los procesos para garantizar siempre la misma excelencia, pero respetando la nobleza de las materias primas y la identidad patagónica que nuestros clientes eligen.

Logramos que Amuyen de Cuyen deje de ser solo una compra de paso o un souvenir, para convertirse en un producto de consumo habitual y de orgullo local.

Expansión Comercial y Canales de Venta

Reestructuración operativa, gestión logística y sinergia comercial para acelerar el alcance masivo.

 Llegar a las góndolas de las grandes superficies  fue un salto cualitativo enorme que nos exigió una reestructuración operativa.

Orgullo neuquino e identidad patagónica

La venta masiva exige una gestión de logística muy rigurosa para garantizar la frescura y la vida útil en góndola, además de un trabajo constante para destacarnos visualmente.

Lo interesante es que el canal de supermercados y nuestra venta minorista no compiten, se complementan: el supermercado nos da volumen y alcance masivo, mientras que el canal minorista directo nos permite mantener el contacto mano a mano con el cliente y testear nuevos lanzamientos.

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Modelo de Franquicias y Proyección Nacional

Escalabilidad, transferencia de know-how e inversión en planta para llevar la experiencia Amuyen de Cuyen a todo el país. 

       El proyecto de franquicias es el paso natural para escalar el negocio.

 Para dar este salto, nos tomamos el tiempo de profesionalizar la marca por dentro: codificamos cada proceso en manuales operativos muy precisos y estructuramos una transferencia de know-how completa.

Orgullo neuquino e identidad patagónica

      Lo que le ofrecemos al franquiciado no es solo una marca conocida, sino un modelo de negocio probado, rentable y fácil de operar.

     Nuestro objetivo principal es que, sin importar en qué ciudad abras un local de ADC, el cliente viva exactamente la misma experiencia de atención y disfrute la misma calidad de producto.

   Para respaldar este crecimiento en retail y la apertura de franquicias, tuvimos que realizar inversiones estratégicas en nuestra planta de producción.

Adecuamos la capacidad instalada para aumentar sensiblemente el volumen diario, optimizamos costos mediante economías de escala y elevamos nuestros estándares bajo estrictas normas de seguridad alimentaria.

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 Hoy no solo estamos preparados para abastecer con solvencia la demanda actual de Neuquén, sino que tenemos la infraestructura técnica necesaria para proyectar nuestra distribución a nivel regional y nacional.

 

Amuyen de Cuyen
IG: @amuyendecuyen

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