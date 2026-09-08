Pérdida auditiva: cuáles son las señales de alerta y por qué es importante tratarla a tiempo

La pérdida auditiva puede desarrollarse de manera progresiva, por lo que sus primeras manifestaciones no siempre resultan evidentes. Dificultades para comprender conversaciones, necesidad de aumentar el volumen o un mayor esfuerzo para seguir lo que otros dicen pueden ser algunas señales de alerta.

La Dra. Patricia Santa Cruz explica qué síntomas conviene observar, qué sucede cuando una pérdida auditiva no se trata y cuál es la importancia de una evaluación y un abordaje oportunos.

¿Cuáles son los principales síntomas que pueden indicarnos que estamos teniendo una pérdida auditiva?

Los primeros síntomas muchas veces pasan desapercibidos porque la pérdida auditiva suele aparecer de manera progresiva. Una de las señales más frecuentes es escuchar, pero no entender con claridad, especialmente cuando hay ruido o varias personas hablando. También podemos empezar a pedir que nos repitan, subir el volumen de la televisión, sentir que los demás hablan bajo o necesitar hacer un esfuerzo mayor para seguir una conversación.

Muchas veces es la familia la que lo nota primero. Por eso no tenemos que esperar a “no escuchar” para consultar. Si escuchamos pero cada vez nos cuesta más entender, ya tenemos un motivo para evaluar nuestra audición.

¿Qué puede pasar si tengo una pérdida auditiva y no la trato? ¿Qué relación tiene con el cerebro?

Una pérdida auditiva no tratada no afecta solamente al oído, también impacta en el cerebro. Cuando la señal auditiva llega incompleta o degradada, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para interpretar y completar lo que falta.

Ese esfuerzo sostenido aumenta la carga cognitiva y puede generar cansancio, menor concentración y más dificultad para seguir o recordar una conversación. Además, cuando durante mucho tiempo llega menos información sonora, disminuye la estimulación de las vías auditivas y pueden producirse cambios en el procesamiento de la información a nivel cortical.

Es decir, el cerebro se reorganiza frente a esa menor entrada de información. Si esas vías permanecen poco estimuladas durante mucho tiempo, pueden perder eficiencia en la manera de procesar los sonidos y el habla. Por eso no da lo mismo tratar una pérdida auditiva temprano que dejarla avanzar durante años. Cuanto antes intervenimos, más ayudamos a mantener activo el sistema auditivo y al cerebro recibiendo información sonora de calidad.

Siempre digo que cuidar la audición también es cuidar el cerebro.

Además de escuchar menos, ¿qué otros síntomas pueden acompañar una alteración auditiva?

No siempre el único síntoma es escuchar menos. Algunas personas pueden presentar acúfenos o tinnitus, sensación de oído tapado, dificultad para comprender palabras, mayor sensibilidad a determinados sonidos y también mareos o sensación de inestabilidad.

A veces el paciente consulta por alguno de estos síntomas y recién durante la evaluación descubrimos que también existe una alteración auditiva. Por eso es importante no normalizarlos ni acostumbrarse a convivir con ellos. Cada síntoma puede tener diferentes causas y necesita una evaluación adecuada.

¿Por qué es tan importante equipar una pérdida auditiva de manera temprana?

Porque cuanto antes intervenimos, más posibilidades tenemos de mantener activas las vías auditivas y evitar años de privación de estímulo.

El equipamiento con audífonos, cuando está indicado, no debería pensarse como el último recurso ni esperar a que la pérdida sea muy importante. No se trata solamente de que la persona escuche más fuerte. Lo que buscamos es que el cerebro vuelva a recibir una señal auditiva de mejor calidad, mantener estimuladas las áreas encargadas de procesarla y favorecer la comprensión del habla.

Además, el equipamiento debe ir acompañado de seguimiento y, cuando es necesario, rehabilitación auditiva. El objetivo final es que la persona pueda comunicarse mejor, mantenerse activa, participar de sus vínculos y preservar su calidad de vida.

Por eso, equipar temprano no es solamente mejorar la audición: también es evitar que el sistema auditivo pase años funcionando con una estimulación insuficiente.



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