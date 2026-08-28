MAIN Trade Marketing Solutions: estrategia, innovación y talento para potenciar marcas en Latinoamérica

Sabina Roca, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?
Empecé a trabajar a los 18 mientras estudiaba Marketing. Pasé por compañías como Sony, L’Oréal y SC Johnson, donde descubrí el trade marketing. Después viví en Australia, hice un MBA y trabajé en Quiksilver. Cada experiencia me fue dando herramientas y confirmando qué me gustaba y quería hacer distinto.
Al volver a Argentina conocí a Federico Monasterio, hoy mi socio. Teníamos perfiles complementarios, pero compartíamos incomodidades y la misma mirada sobre cómo queríamos trabajar.
A los 30 decidí dejar la seguridad de una carrera corporativa para emprender. No porque no tuviera miedo sino porque me daba más miedo mirar hacia atrás y preguntarme qué habría pasado si no lo intentaba. En 2017 fundamos MAIN.
¿Cuáles fueron los desafíos al emprender y liderar una empresa en Argentina?
No fue solo el mercado. Fue aprender a liderarme a mí misma para poder liderar una empresa. Emprender implica aceptar que no se tienen todas las respuestas. Hay que decidir con información incompleta, convivir con incertidumbre, equivocarse y volver a empezar. Argentina suma complejidad, pero te entrena en adaptación y resiliencia.
¿Cuáles son los servicios que brindan en MAIN?
Brindamos soluciones integrales de trade marketing y marketing promocional en LATAM para compañías como Quilmes/AB InBev, Mercado Libre, Nestlé, Bridgestone, Unilever, y más.
Venimos del lado del cliente: entendemos sus dinámicas, procesos y desafíos. Eso nos permite conectar Marketing, Comercial y Ventas y pensar como parte del equipo, no simplemente como un proveedor.
Combinamos estrategia, ejecución, innovación, tecnología e IA, sin perder algo irremplazable, el criterio humano.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Pediría ayuda antes y buscaría más rápido a las personas correctas. No borraría los errores, fueron parte del camino.
Steve Jobs decía que “you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards”. Y nuestra historia con Amparo Collado me lo recuerda, fue la primera que confió en MAIN como cliente y años después se convirtió en socia y CCO.
Hoy miro hacia atrás y veo esos puntos conectados. Emprender no fue solamente construir una empresa, fue construir la persona capaz de liderarla.
Datos de contacto:
Email: [email protected]
Web: wearemain.com
LinkedIn: MAIN | Trade Marketing Solutions
Instagram: @main.latam / @sabinaroca
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por CONTENTNOTICIAS
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