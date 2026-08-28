Friday 4 de September, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | 28-08-2026 09:09

MAIN Trade Marketing Solutions: estrategia, innovación y talento para potenciar marcas en Latinoamérica

Con presencia en Latinoamérica, MAIN Trade Marketing Solutions acompaña a compañías líderes con soluciones que integran estrategia, ejecución, tecnología e inteligencia artificial. Su cofundadora, Sabina Roca, repasa el camino que la llevó del mundo corporativo al emprendimiento y comparte la visión que impulsa el crecimiento de la empresa.

MAIN Trade Marketing Solutions: estrategia, innovación y talento para potenciar marcas en Latinoamérica | Foto:CONTENTNOTICIAS
MAIN Trade Marketing Solutions: estrategia, innovación y talento para potenciar marcas en Latinoamérica | Foto:CONTENTNOTICIAS

Sabina Roca, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Empecé a trabajar a los 18 mientras estudiaba Marketing. Pasé por compañías como Sony, L’Oréal y SC Johnson, donde descubrí el trade marketing. Después viví en Australia, hice un MBA y trabajé en Quiksilver. Cada experiencia me fue dando herramientas y confirmando qué me gustaba y quería hacer distinto.

Al volver a Argentina conocí a Federico Monasterio, hoy mi socio. Teníamos perfiles complementarios, pero compartíamos incomodidades y la misma mirada sobre cómo queríamos trabajar.

A los 30 decidí dejar la seguridad de una carrera corporativa para emprender. No porque no tuviera miedo sino porque me daba más miedo mirar hacia atrás y preguntarme qué habría pasado si no lo intentaba. En 2017 fundamos MAIN.

MAIN Trade Marketing Solutions: estrategia, innovación y talento para potenciar marcas en Latinoamérica

¿Cuáles fueron los desafíos al emprender y liderar una empresa en Argentina?

No fue solo el mercado. Fue aprender a liderarme a mí misma para poder liderar una empresa. Emprender implica aceptar que no se tienen todas las respuestas. Hay que decidir con información incompleta, convivir con incertidumbre, equivocarse y volver a empezar. Argentina suma complejidad, pero te entrena en adaptación y resiliencia.

¿Cuáles son los servicios que brindan en MAIN?

Brindamos soluciones integrales de trade marketing y marketing promocional en LATAM para compañías como Quilmes/AB InBev, Mercado Libre, Nestlé, Bridgestone, Unilever, y más.

Venimos del lado del cliente: entendemos sus dinámicas, procesos y desafíos. Eso nos permite conectar Marketing, Comercial y Ventas y pensar como parte del equipo, no simplemente como un proveedor.

Un botiquín de aromas para el bienestar cotidiano
Leé también
Un botiquín de aromas para el bienestar cotidiano

Combinamos estrategia, ejecución, innovación, tecnología e IA, sin perder algo irremplazable, el criterio humano.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Pediría ayuda antes y buscaría más rápido a las personas correctas. No borraría los errores, fueron parte del camino.

Steve Jobs decía que “you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards”. Y nuestra historia con Amparo Collado me lo recuerda, fue la primera que confió en MAIN como cliente y años después se convirtió en socia y CCO.

Hoy miro hacia atrás y veo esos puntos conectados. Emprender no fue solamente construir una empresa, fue construir la persona capaz de liderarla.

Datos de contacto:
Email: [email protected]

Web: wearemain.com

LinkedIn: MAIN | Trade Marketing Solutions

Instagram: @main.latam / @sabinaroca

También te puede interesar

por CONTENTNOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil