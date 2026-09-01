OnwealthCo: tecnología y educación financiera para transformar la manera de tomar decisiones

Juan Pablo Martinez Onetto, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Empecé muy joven. A los 14 años comencé a invertir en el mercado de capitales y fui adquiriendo experiencia con distintos instrumentos, desde fondos comunes de inversión hasta derivados financieros. Siempre me interesó entender cómo funcionan los mercados, cómo se toman decisiones y cómo una idea puede transformarse en una empresa. Con el tiempo entendí que mi objetivo era emprender, y de ahí nació OnwealthCo: con la intención de desarrollar herramientas que ayuden a las personas a organizar sus finanzas y acercarse al mercado de capitales con mayor información.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En OnwealthCo desarrollamos una plataforma de herramientas financieras para ayudar a las personas a planificar, analizar y tomar decisiones con mayor información. Contamos con simuladores de inversión, planificación de objetivos, herramientas de ahorro, análisis de perfil de inversor y contenido financiero. Además, estamos ampliando nuestra propuesta hacia empresas, donde creemos que podemos aportar mucho valor.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es consolidar a OnwealthCo como una empresa relevante dentro del sector financiero y continuar ampliando nuestros productos y servicios. Queremos que las finanzas sean cada vez más accesibles. Estamos en una etapa de crecimiento en la que buscamos incorporar tecnología, talento y nuevas soluciones, además de profundizar nuestra propuesta para empresas y construir una comunidad cada vez más grande.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Buscamos simplificar decisiones financieras que muchas veces parecen complejas. No queremos desarrollar solamente herramientas, sino construir un ecosistema donde una persona pueda comprender su situación financiera, establecer objetivos y encontrar recursos para avanzar. A eso se suma una cultura de mejora constante: creemos que siempre existe un proceso que puede hacerse mejor y una nueva solución por desarrollar.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Probablemente delegaría antes. Cuando empecé, prácticamente cada decisión y cada área pasaban por mí. A medida que crecimos entendí que construir una empresa también implica aprender a confiar en un equipo y evolucionar como líder. De todas formas, no cambiaría los errores del camino: fueron parte fundamental del aprendizaje y de la construcción de OnwealthCo.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: onwealthco.com

por CONTENTNOTICIAS